Сегодня 14:33 «Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года Эксперт НИУ ВШЭ Саськов: семейная налоговая выплата будет автоматизированной 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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С 2026 года в России заработает налоговая выплата для родителей с небольшим доходом. Для таких семей снизят ставку НДФЛ, а разницу вернут на карту живыми деньгами. Закон о «кешбэке» уже подписал президент Владимир Путин. Что такое семейная налоговая выплата, и как она будет работать — в материале 360.ru.

Что такое семейная налоговая выплата Семейная налоговая выплата представляет собой новую льготу, которая позволит родителям сэкономить на НДФЛ. Выплачивать «налоговый кешбэк» будет Социальный фонд России за счет бюджета. Выплату получат семьи с двумя и более детьми с определенным доходом, рассказал 360.ru директор Ассоциации налоговых консультантов, эксперт НИУ ВШЭ Владимир Саськов. «Если этот доход будет меньше, чем полуторакратный размер минимального прожиточного минимума, установленного по субъекту Российской Федерации, на каждого члена семьи (здесь как раз будет важно количество членов семьи), то тогда этим лицам (плательщикам НДФЛ) будет возвращен налог, который они заплатили в прошлом году», — объяснил специалист. По итогам каждого года НДФЛ родителей по их заявлению пересчитают по ставке 6%.

У нас же базовые ставки, грубо говоря, 13-15%, а налог им будет пересчитан по ставке 6%. И вот все, что свыше 6% они заплатили в прошлом году в бюджет, <…> будет возвращено таким налогоплательщикам живыми деньгами на расчетный счет. Владимир Саськов эксперт НИУ ВШЭ

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Когда введут «налоговый кешбэк» «„Кешбэк“ фактически начнет действовать — выплаты пойдут в 2026 году по итогам 2025 года», — сообщил Саськов. Правила вступят в силу с 1 января. Кто будет иметь право на семейную налоговую выплату с 2026 года Семейная налоговая выплата полагается родителям, опекунам и усыновителям с российским гражданством при следующих условиях: Все члены семьи являются налоговыми резидентами и постоянно проживают в России; Есть облагаемый НДФЛ доход; Есть двое или более детей в возрасте от 18 лет или до 23 лет включительно, если они находятся на очном обучении; Среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на душу населения в регионе; Нет задолженности по алиментам.

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Как будет рассчитываться доход семьи При назначении «налогового кешбэка» будут использовать следующую формулу: Среднедушевой доход = Доход членов семьи за календарный год / Количество членов семьи / 12 Состав семьи определят так же, как для единого пособия: родитель, его супруг и не состоящие в браке дети. Членов семьи не будут учитывать, если они лишены родительских прав или ограничены в них, находятся на полном обеспечении государства, являются призывниками на срочной службе, лишены свободы, находятся на принудительном лечении или в розыске, безвестно отсутствуют или объявлены умершими. Величину дохода сравнят с 1,5 размера прожиточного минимума на душу населения. Если доход окажется меньше, семья получит право на выплату. Также учтут имущественную обеспеченность — наличие транспорта, денег на вкладах и недвижимости.

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Какую сумму можно получить Сумма семейной налоговой выплаты зависит от дохода и начисленного НДФЛ. Налоговая выплата за год = НДФЛ, начисленный по ставке 13%, − НДФЛ, рассчитанный по ставке 6% При расчете налога не учтут вычеты. То есть пересчитают все начисленную, а не фактически уплаченную сумму. Назначение «кешбэка» не зависит от расходов. Здесь важен сам факт начисления НДФЛ, критерии нуждаемости и наличие детей.

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Как оформить «семейный налоговый кешбэк» Чтобы получить выплату, понадобится подать заявление в СФР. Это можно сделать лично, через МФЦ или сайт «Госуслуги». Срок обращения — с 1 июня по 1 октября следующего года. При оформлении выплаты за 2025 год подать заявление нужно с 1 июня по 1 октября 2026 года. Каждый год доход и нуждаемость будут заново проверять по конкретному заявлению. Саськов считает, что начисление сделают автоматизированным. «По большому счету, все данные есть в налоговых органах, в фондах социального страхования, везде вся информация есть. И все это будет в большей степени автоматизировано», — подчеркнул он. Можно ли вернуть налоговую выплату, если оформляли вычет НДФЛ Оформление налоговых вычетов не повлияет на выплату. По итогам года семья с детьми возвращает не сам НДФЛ, а оформляет выплату в СФР. При этом налоговые вычеты можно получать параллельно, то есть возвращать сам налог. Депутаты Госдумы ранее предложили установить выплату за долгий брак. Такая мера продемонстрирует особое отношение государства к семьям, заявила депутат Нина Останина.