Депутат Останина назвала выплаты супругам за долгий брак показателем особого отношения

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам материнства, отцовства и детства Нина Останина рассказала радио «КП » о цели законопроекта, касающегося выплат супругам за длительный брак.

Она уточнила, что такая выплата не рассматривается как мера финансовой поддержки. По ее словам, это не форма материальной помощи. Это скорее демонстрация особого отношения государства к семьям-долгожителям, которые продолжают совместную жизнь на протяжении многих лет.

И они, безусловно, заслуживают особого внимания со стороны государства, отметила Останина.