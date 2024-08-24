Некоторые семьи с детьми получат новую выплату с 2026 года

РИА «Новости»: семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

Некоторые семьи с детьми с 2026 года смогут получать новую налоговую выплату. Об этом РИА «Новости» рассказала младший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александра Осаволюк.

По ее словам, на выплату могут рассчитывать работающие родители с двумя и более детьми, доход которых не превышает 1,5 прожиточных минимума в регионе.

«Он будет рассчитываться путем деления одной двенадцатой суммы всех доходов, полученных за отчетный период (годом ранее) на количество членов семьи», — объяснила эксперт.

Семьи смогут вернуть долю выплаченных годом ранее налогов в размере 7% от суммы доходов. Ставка НДФЛ составит 6%, а не 13%. Для оформления выплаты родители должны быть налоговыми резидентами России, а также не иметь долгов по алиментам. Дети — несовершеннолетние или не старше 23 лет, если находятся на очном обучении.

Ранее в Госдуме предложили установить выплату за долгий брак. Такая мера станет демонстрацией особого отношения государства к семьям, считает депутат Нина Останина.