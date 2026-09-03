03 сентября 2026 00:46 На заправках появился бензин Евро-2 и Евро-3. Что это за топливо и стоит ли водителям переживать Автоэксперт Ануфриев: при использовании топлива Евро-2 нужно чаще менять масло Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Топливо экокласса ниже стандарта Евро-5 разрешили продавать на АЗС в России. Это временная мера, чтобы стабилизировать внутренний рынок. Что это значит для автовладельцев, стоит ли паниковать из-за пониженного класса топлива, а также нужно ли дополнительно помочь автомобилю — в материале 360.ru.

Уникальный коктейль Правительство России разрешило продажу на АЗС бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях. Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года. Что означает Евро-2,3,4 и 5, как эксплуатировать машину с таким бензином и каким машинам не повредит Евро-2, на стриме 360.ru рассказал автоэксперт Антон Ануфриев.

«Цифры 2,3,4,5 — это допуски, которые влияют на экологичность и чистоту топлива. Это опосредованно влияет на ресурс двигателя, и на экологию в целом. Самый главный параметр — это количество серы в топливе. И если мы сравниваем стандарт Евро-5 и Евро-2, то разница между ними где-то в 50 раз в содержании серы», — пояснил специалист. Выпущенные в разные периоды времени автомобили рассчитаны на разное содержание серы в топливе, отметил Ануфриев. Для нового автомобиля, разработанного под Евро-5, топливо более низкого стандарта «будет неожиданностью», что может повлечь неприятные последствия.

Фото: РИА «Новости»

Старые машины, ориентированные на бензин стандарта Евро-2 и Евро-3 безболезненно воспримут переход на топливо более низкого качества. Такие автомобили выпускали в 90-х, отметил автоэксперт. Советы автовладельцам Если автовладельцу пришлось заправиться топливом пониженного стандарта, то от разовой заправки «трагедии не случится», заявил собеседник 360.ru.

При постоянном использовании такого топлива последствия могут коснуться топливной системы, форсунок, клапанов. Также осадок попадает в моторное масло, и оно теряет свои свойства. По словам эксперта, если приходится заправляться топливом ниже стандарта Евро-5, то нужно помочь автомобилю «справиться» с этим непривычным для него коктейлем: чаще менять моторное масло;

чаще промывать топливную системы;

использовать средства для очистки форсунок и клапанов. Также целесообразно изменить стиль езды — не гонять, не совершать резких маневров. «Это один из факторов, потому что при динамичной, активной езде частота тактов в поршнях увеличивается. Нагрузка на все элементы двигателя возрастает. Потихонечку, плавно и аккуратно ездить — оно будет лучше. <…> Но в любом случае это не панацея, это не спасет двигатель от последствий», — отметил Ануфриев. Куда смотреть на АЗС Как рассказал автоэксперт, водители в России отвыкли проверять стандарт топлива, он давно по умолчанию Евро-5 и выше. Однако на каждой заправке есть Уголок покупателя, где есть информация, какое топливо сейчас реализует АЗС.

Фото: РИА «Новости»

Интересно Информация об экологическом классе топлива на автозаправочных станциях будет доступной и наглядной. Об этом в начале августа сообщило Минэнерго.