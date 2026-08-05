Информацию об эко-классе бензина на АЗС сделают доступной и наглядной

Информация об экологическом классе бензина на автозаправочных станциях будет доступной и наглядной. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Правительство России разрешило до 1 июля 2027 года производить и продавать бензин классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. АЗС обяжут указывать эко-класс топлива.

«Информация будет доступной и будет представлена в наглядной форме. Это позволит гражданам сделать осознанный выбор при приобретении топлива определенного экологического класса», — отметили в сообщении.

В министерстве уточнили, что решение носит временный характер и направлено на стабилизацию внутреннего топливного рынка.

Нефтяные компании будут поставлять топливо независимым АЗС через региональных операторов. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.