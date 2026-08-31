В России с 1 сентября на АЗС разрешили продавать топливо класса Евро-2 и Евро-3

Правительство России разрешило продажу на АЗС бензина и дизельного топлива пониженного экологического класса Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5 с поставкой на общих рыночных условиях. Об этом сообщило Минэнерго в телеграм-канале .

«Решение будет действовать с 1 сентября 2026 года до 30 июня 2027 года. <…> Ранее соответствующие марки бензина и дизеля могли поставляться нефтеперерабатывающими заводами по внутренним контрактам, однако возможности их реализации на АЗС были ограничены», — отметили в сообщении.

В ведомстве пояснили, что эта мера временная и направлена на стабилизацию внутреннего топливного рынка. Она позволит повысить устойчивость поставок и снизить риски возникновения дефицита отдельных видов топлива.

АЗС обязали предоставлять потребителям полные данные о классе топлива. Информация должна быть доступной и представлена в наглядной форме.

Автоэксперты советуют водителям, которые заправляются низкокачественным топливом, чаще менять масло. Сокращенный интервал замены масла поможет защитить мотор от износа. Также специалисты рекомендовали не пренебрегать присадками, которые могут повысить октановое число бензина.