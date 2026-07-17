В НЦ «Россия» обсудили будущее мира, экономику и роль человека в эпоху ИИ

В национальном центре «Россия» прошли Летние экспертные встречи в рамках Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Мероприятие организовали по решению президента Владимира Путина. Заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин вместе с экспертами и авторами эссе обсудил доклад «Человек, технологии, глобализация: новая система координат» и пять мегатрендов, определяющих развитие мировой экономики.

В дискуссии выступили представители разных сфер: сооснователь «Сайберус» и Positive Technologies Юрий Максимов рассказал о цифровой архитектуре и технологическом суверенитете, Александр Исаков из Сбербанка — о будущем финансовой системы и цифровых валютах, член правления АО «Яндекс Рус» Тигран Худавердян — о платформах и ИИ как посредниках новой экономики.

Также в обсуждении приняли участие координатор инициативы UNRAD из Сербии Елена Миличевич-Пророкович, рассказавшая о демографии и демографическом суверенитете, и спецпредставитель президента Дмитрий Песков, выступивший с темой субъектности человека в эпоху искусственного интеллекта.

Участники сошлись во мнении, что новая система координат требует ставить человека в центр долгосрочной повестки развития.

В феврале в НЦ «Россия» состоялся Открытый лекторий «Создавая будущее: сюжеты и истории» с участием российских и зарубежных экспертов.