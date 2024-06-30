Сегодня 12:42 Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком? Брокер Ракута спрогнозировал падение сделок после отмены льготной ипотеки 0 0 0 Деньги

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Льготная ипотека

С 1 июля в России завершается программа массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках под 8%. О последствиях ее прекращения для жителей страны, рынка недвижимости и банковского сектора в беседе с 360.ru рассказал ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Отмену программы массовой льготной ипотеки анонсировали давно. Было понятно, что ее однозначно завершат, отметил специалист. Теперь, по его прогнозу, и другие ипотечные программы может ждать поэтапное изменение. «Я говорю в том числе и о семейной ипотеке. По этой программе уже ужесточаются требования. До конца года IT-ипотека должна завершиться, дальневосточная и арктическая сохраняются, но на какой период — опять же неизвестно. Все будет зависеть от финансирования», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

После отмены льготной ипотеки Минфин и Минстрой, по крайней мере, до середины осени, будут наблюдать за обстановкой на рынке недвижимости, заметил Ракута. Целью такого мониторинга станет анализ изменения количества обращений от заемщиков.

Льготная ипотека — это в первую очередь мера поддержки строительного сектора, в этой сфере очень важны постоянные продажи. И если они упадут у застройщиков, у банков, нужно будет предпринимать какие-то меры. Дмитрий Ракута

Решения начнут принимать, уже исходя из ситуации, но полностью отменить или запретить льготную ипотеку, по мнению Ракуты, было бы не совсем верным шагом в силу того, что уже многие застройщики и банки работают по данной системе. А потребители, по большому счету, выбирают жилье, ориентируясь в первую очередь не на стоимость квадратного метра, а на доступность ежемесячного платежа. «Так или иначе, пока нас ждет период затишья, а потом, возможно, будут какие-то новые программы. Все будет зависеть от того, как рынок будет адаптироваться», — добавил он.

Фото: РИА «Новости»

Пока с уверенностью можно прогнозировать падение количества сделок, будет снижаться и число заявок на ипотеку в банки, выразил уверенность брокер. Тут же он обратил внимание, что некоторые кредитные организации уже повысили ставки и по стандартным программам, не дожидаясь изменений ключевой ставки ЦБ. «Ужесточились требования к заемщикам, к первоначальному взносу, к подтверждению дохода, кредитной истории. То есть будут отказывать каждому третьему, наверное, точно. То есть ипотека становится более недоступной», — заключил Ракута.