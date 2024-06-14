Аналитик Репченко спрогнозировал снижение объемов выдаваемых кредитов на жилье во второй половине года

Действие программы льготной ипотеки с займами на новостройки под 8% завершится в России с 1 июля. На этом фоне может произойти снижение объемов выдаваемых кредитов на жилье во второй половине года, сообщил аналитик Олег Репченко в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, это вызовет сокращение предложения на рынке. Застройщики не будут спешить с введением новых площадей. Что касается вторичного жилья, то тут будут вероятны скидки для покупателей, сообщил сайт 7Дней.

Репченко отметил, что ставка по ипотеке в 17-18% слишком высока для большинства россиян, поэтому снижения объема продаж не избежать.

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