Аналитик Репченко спрогнозировал снижение объемов выдаваемых кредитов на жилье во второй половине года

Действие программы льготной ипотеки с займами на новостройки под 8% завершится в России с 1 июля. На этом фоне может произойти снижение объемов выдаваемых кредитов на жилье во второй половине года, сообщил аналитик Олег Репченко в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, это вызовет сокращение предложения на рынке. Застройщики не будут спешить с введением новых площадей. Что касается вторичного жилья, то тут будут вероятны скидки для покупателей, сообщил сайт 7Дней.

Репченко отметил, что ставка по ипотеке в 17-18% слишком высока для большинства россиян, поэтому снижения объема продаж не избежать.