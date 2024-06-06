Кризис миновал. Глава «Росагролизинга» — о сельском хозяйстве в условиях санкций
Глава «Росагролизинга» Косов: Россия импортозаместила сельхозтехнику
Отечественные машиностроители справились с последствиями санкций, обеспечили новые пути поставок и импортозаместили сельхозтехнику. Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов на полях ПМЭФ-2024 рассказал 360.ru о ситуации в отрасли.
Локализация производства
«Наши машиностроители справляются. Был тяжелый момент в начале прошлого года у ряда крупных предприятий. Но они сумели наладить новые логистические каналы, много комплектующих стали производить в России. Чего-то серьезного или катастрофического на рынке не было», — заявил он.
Косов отметил, что проблемы с сельхозтехникой в России нет. Отечественные машиностроители вместе с белорусскими коллегами нарастили собственные мощности. Пока не все агрегаты удалось локализовать, но, по его мнению, стране удастся обеспечить технологический суверенитет.
«Если посмотреть на наш портфель по прошлому году, например, то у нас 95% — это техника, произведенная в России и Республике Беларусь. И только 5% наших поставок приходятся на другие страны», — сказал он.
Подмосковные машиностроители
Россия наладила международное сотрудничество. Глава «Росагролизинга» заявил о высоком интересе компаний из Китая к отечественной сельхозтехнике. Дружественные страны — например, Иран и Индия, — готовы предложить свои разработки, но, по словам Косова, им непросто найти покупателя — российский рынок очень привлекательный, а местные машиностроители конкурентоспособные.
Они наращивают производство техники. К сожалению, пока не вся техника у нас производится, но это тоже, думаю, вопрос времени. Поэтому всем, кто приходит на рынок, нужно еще бороться за своего клиента, который рублем выбирает хорошее.
Павел Косов
Крупные партнеры «Росагролизинга» находятся в Подмосковье. Косов сообщил, что с заводами «Тонар» и «КОЛНАГ» выстроили надежные отношения.
«Мы работаем с машиностроительными предприятиями в Подмосковье. <…> Шикарные машиностроители, очень хорошие партнеры. И опять-таки мы видим, что их техника востребована — по нашим программам, по тому спросу, который от нас идет», — сказал он.
Цифровой комбайн
По мнению Косова, будущее сельскохозяйственного машиностроения — за беспилотными технологиями. Ведущим трендом в сельхозтехнике он назвал цифровизацию сельского хозяйства и привел в качестве примера цифровой комбайн.
«Это единица техники, уже оснащенная в базовом варианте очень сложными системами. <…> Там стоит ПО, которое интегрируют во внутреннее хозяйство целый ряд показателей, которые сразу же позволяют правильно формировать отчетность, строить прогнозы», — сказал собеседник 360.ru.
Косов заявил, что аграрии начали использовать искусственный интеллект, и эта тенденция, по его прогнозам, тоже наберет обороты. Косов призвал продумать внедрение технологий так, чтобы сохранить рабочие места, но заверил, что ИИ все равно не сможет заменить всех сотрудников.
«Искусственный интеллект никогда полностью не заменит человека, можно не переживать об этом», — заверил он.
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