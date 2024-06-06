Отечественные машиностроители справились с последствиями санкций, обеспечили новые пути поставок и импортозаместили сельхозтехнику. Гендиректор АО «Росагролизинг» Павел Косов на полях ПМЭФ-2024 рассказал 360.ru о ситуации в отрасли.

Локализация производства

«Наши машиностроители справляются. Был тяжелый момент в начале прошлого года у ряда крупных предприятий. Но они сумели наладить новые логистические каналы, много комплектующих стали производить в России. Чего-то серьезного или катастрофического на рынке не было», — заявил он.

Косов отметил, что проблемы с сельхозтехникой в России нет. Отечественные машиностроители вместе с белорусскими коллегами нарастили собственные мощности. Пока не все агрегаты удалось локализовать, но, по его мнению, стране удастся обеспечить технологический суверенитет.

«Если посмотреть на наш портфель по прошлому году, например, то у нас 95% — это техника, произведенная в России и Республике Беларусь. И только 5% наших поставок приходятся на другие страны», — сказал он.

Подмосковные машиностроители

Россия наладила международное сотрудничество. Глава «Росагролизинга» заявил о высоком интересе компаний из Китая к отечественной сельхозтехнике. Дружественные страны — например, Иран и Индия, — готовы предложить свои разработки, но, по словам Косова, им непросто найти покупателя — российский рынок очень привлекательный, а местные машиностроители конкурентоспособные.