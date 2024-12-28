Сегодня 05:50 Страх, паника, вина и даже радость. Как мошенники делают из пенсионеров поджигателей 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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В последние недели в России участились случаи поджогов банкоматов и запусков фейерверков в общественных местах. Часто в этом оказываются замешаны пенсионеры, которых принудили к противоправным действиям по телефону. Как распознать мошенников и не попасться на их уловки — в материале 360.ru.

Манипуляции и эмоциональное давление Один из самых громких случаев произошел несколько дней назад — пожилая москвичка устроила салют у елки на Красной площади. Полиция задержала 62-летнюю пенсионерку. Правоохранители установили, что мошенники сначала похитили у нее девять миллионов рублей, а потом вынудили запустить «Веселый фейерверк» на Красной площади, пообещав вернуть похищенные деньги. Телефонное мошенничество — это сложный психологический процесс, основанный на манипуляциях и эмоциональном воздействии, рассказала 360.ru гипнотерапевт, эксперт по работе с подсознанием, психолог Анастасия Валуева. Она объяснила, как собеседнику на том конце провода удается долго удерживать жертву в своей сети, и какие меры помогут избежать обмана.

Как мошенники убеждают людей? Во-первых, это эмоциональное давление. Мошенники часто используют страх, панику, вину или внезапную радость, чтобы вызвать сильные эмоции. Анастасия Валуева Психолог

Например, мошенники сообщают о задолженности, проблемах с банком или выигрыше. То есть провоцируют на эмоции, которые затрудняют рациональное мышление.

Фото: Freepik

Также иногда мошенники используют угрозы. Они говорят своим жертвам, что им грозит тюрьма или списание средств со счета. Это делается для того, чтобы заставить человека действовать быстро. Также имеют место постепенные манипуляции, когда человек поддается не сразу. Мошенники могут вести жертву, создавая иллюзию доверия и правдоподобности. «Например, представляются сотрудниками банка, предоставляют „доказательства“ своей правоты, высылают поддельные документы. И они планируют разговоры так, чтобы человек чувствовал себя обязанным продолжать общение. Это чистая манипуляция», — рассказала Валуева.

Фото: Freepik

Мошенники используют гипноз или НЛП — нейро-лингвистическое программирование. Например, такие вещи как монотонный голос, повторение фраз, фокусировка на ключевых словах: «срочно», «опасно» — кодовые слова, чтобы жертва почувствовала потерю контроля. «Также НЛП может включать использование определенных фраз или интонаций для подавления критического мышления. Ну и, конечно же, мошенники умеют работать с разными типами людей. То есть они подстраиваются под собеседника, могут быть агрессивными или, наоборот, доброжелательными. Таким образом мошенники искусно адаптируют тактику в зависимости от реакции жертвы», — пояснила психолог.

Фото: Freepik

Тревожные звоночки — как распознать обман Первым звоночком может быть избыток эмоций: когда звонящий пытается напугать или порадовать. Во вторую очередь, это неожиданность звонка, когда об этом не предупреждали, и когда звонящий представляется сотрудником банка или полиции. «Также звоночек — это давление срочности, когда нужно принять быстрое решение в течение пяти минут: немедленно назовите код, иначе мы заморозим ваш счет. Это очень сильное давление», — отметила эксперт. Еще одним неприятным сигналом может быть запрос личной информации, когда собеседник просит продиктовать паспортные данные, коды СМС, пин-коды или перевести деньги на безопасный счет. Стоит насторожиться, если звонящий путается в данных — ошибается в обращении, называет неправильное имя. Также опасение должен вызвать странный номер телефона, рассказала Валуева.

Фото: Freepik

Что делать, чтобы не попасться Психолог поделилась, что нужно делать, чтобы не попасться на уловки мошенников и не потерять деньги. «Во-первых, прерывать разговор. При первых признаках мошенничества сразу завершите разговор. Настоящие сотрудники банка или полиция не будут угрожать или требовать данных по телефону. То есть угроза — это почерк мошенников», — предостерегла Валуева. Нельзя называть личные данные, передавать данные карт, коды СМС, пароли. Все банки официально предупреждают, что никогда не просят подобную информацию, напомнила эксперт. Психолог посоветовала всегда перезванивать самостоятельно по номеру телефона, указанному на сайте организации, откуда якобы звонили. Также нельзя реагировать на угрозы. Мошенники часто врут, чтобы вызвать панику. Они угрожают, что спишут деньги со счета, но такую операцию невозможно провести без участия владельца счета, напомнила Валуева.

Чтобы не попасться, нужно сохранять спокойствие, стараться держать эмоции под контролем, чтобы не дать мошенникам возможность манипулировать. Анастасия Валуева

По возможности стоит записать номер, с которого звонили, и передать информацию в полицию.

Фото: Freepik

Как защититься, если не повесили трубку сразу Если не повесили трубку сразу, стоит переключить инициативу, посоветовала Валуева. Например, начать задавать вопросы: как ваше имя, из какого отдела, на какой номер могу перезвонить. Настоящие сотрудники спокойно ответят, а мошенники начнут путаться, пояснила эксперт. Также необходимо сомневаться, включить внутреннего критика. «Почему-то в обычной жизни у людей очень часто критическое мышление развито, а по телефону мы, не видя человека, как-то очень сильно доверяем ему. Поэтому нужно сомневаться, уточнять детали, попросить прислать информацию официально. Например, письмо по электронной почте или в банковском приложении», — рассказала Валуева. Сохранить защиту можно, если прикинуться занятым, попросить перезвонить. Это даст время, чтобы проанализировать ситуацию.

Фото: Freepik

Полученную по телефону информацию нужно обязательно перепроверять, заявила психолог и добавила, что это самое главное средство защиты. Нужно позвонить в банк, ФСБ, другие инстанции. Позвонить друзьям, которые смогут трезво со стороны оценить ситуацию. Если есть знакомые юристы, можно проконсультироваться у них, либо позвонить на горячую линию, сейчас уже существуют такие, отметила Валуева. «Нужно понимать, что телефонные мошенники успешно используют психологические уловки, но внимательность, сомнения и уверенность в себе помогут не стать их жертвой. Нужно отметить, что как в случае с пенсионеркой, чаще всего жертвами становятся либо пожилые, либо молодые люди, либо это отличительная черта человека неуверенного в себе», — резюмировала психолог.