С огоньком. Участок Красной площади оцепили из-за салюта

После запуска фейерверка на Красной площади в Москве оцепили участок. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, сообщил корреспондент РИА «Новости» .

Движение на участке дороги вдоль ГУМ-Катка ограничено. Однако ярмарка на Красной площади продолжает свою работу.

Как сообщили РИА «Новости» представители правоохранительных органов, работающие на месте, территорию оцепили из-за того, что кто-то запустил фейерверк. По их словам, пока неизвестно, когда будут сняты ограничения.

Ранее стало известно, что пенсионерка подожгла коробку с фейерверком в ТЦ Серпухова. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. Очевидцы рассказали, что звуки взрывающихся петард были похожи на выстрелы.