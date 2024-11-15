15 ноября 2024 00:07 «Больно и дорого». Японцы решили снова продавать авто в России, но сделать это непросто Автоэксперт Севостьянов: европейским производителям будет сложно вернуться в РФ 0 0 0 Фото: Yukio Tomita/Geisler-Fotopress / Global Look Press Деньги

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Власти Японии уточнили санкционные формулировки и разрешили экспортировать в Россию так называемые «мягкие» гибридные автомобили. Уже скоро на российском рынке могут появиться Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan с пробегом. Однако следом за ними могут подтянуться и немецкие автогиганты — крупнейшие производители ФРГ не хотят терять перспективный рынок сбыта. Почему Япония решила смягчить санкции и как это скажется на стоимости автомобилей 360.ru рассказал основатель и руководитель профессиональной гоночной команды B-Tuning Pro Андрей Севостьянов.

Запретить нельзя позволить Япония в августе 2023 года наложила запрет на продажу в Россию ряда своих автомобилей. В санкционный список попали бензиновые и дизельные легковые автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра, а также гибридные машины. Запрет коснулся как новых автомобилей, так и машин с пробегом. Японские автопроизводители уточнили санкционные формулировки и стали действовать смелее в отношении «мягких» гибридов, которые под санкции никогда не попадали. Об этом рассказал автодилер Александр Колевинский. Он отметил, что никаких новых документов или снятия ограничений не было, эти автомобили и раньше не попадали в санкционные списки, однако ранее импортеры упускали это из виду. Автодилер считает, что «послабления» никак не повлияют на российский рынок, доля таких автомобилей достаточно мала.

Фото: РИА «Новости»

Интересно «Мягкий» гибрид — автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику. «Мягкий» гибрид — автомобиль, в котором двигателю внутреннего сгорания (ДВС) помогает электромотор, тем самым улучшая динамику.

На российский рынок могут вернуться «мягкие» гибриды Honda Fit, Suzuki Solio, Ignis, Swift, Hustler, Alto, Xbee, а также Honda CR-Z и Nissan Dayz.

Фото: РИА «Новости»

«Автопроизводители понимают, что Россия способна покупать автомобили. <…> Теряют только те, кто ушли с российского рынка, их место смело занимают производители из Китая, открывают все больше автосалонов», — отметил собеседник 360.ru Андрей Севостьянов. Он добавил, что китайские автомобили довольно доступны, и российские автомобилисты постепенно привыкают к ним. Японские и европейские производители, ушедшие с российского рынка и закрывшие представительства, страдают не только от того, что не продают машины, но и потому что перестали поставлять автомобильные комплектующие и запчасти — это составляло довольно большую долю прибыли, пояснил эксперт.

Фото: РИА «Новости»

Партизанский маркетинг Вернуться в Россию не так-то просто, считает Севостьянов. Хорошие места на первой линии заняли отделы трейд-ин или частные компании-перекупщики. «Некоторые компании, такие как BMW, Mercedes-Benz, Porsche, занимаются партизанским маркетингом — автосалоны есть, машины есть. Их продают — это параллельный импорт», — объяснил собеседник 360.ru. Он обратил внимание на Краснодарский край, где по-прежнему европейские машины продают в автосалонах, на которых даже вывески не меняли. «Делают вид, что не присутствуют на российском рынке. Несложные манипуляции, и замена юрлиц приводит к тому, что они их продают через серых поставщиков», — отметил Севостьянов.

Фото: РИА «Новости»

Возвращаться в Россию европейским производителям нужно как можно скорее, так как через два-три года вернуться будет «больно и дорого», считает эксперт. Как только автоконцерны смогут решить внутри своих стран вопрос возвращения, они тут же откроют представительства в РФ.

Российский рынок для многих компаний приоритетен, интересен. Россия может покупать много, хорошо и любит новые автомобили. Андрей Севостьянов Автоэксперт

Фото: РИА «Новости»

Немецкие автоконцерны задумались о возвращении в Россию Немецкий автопром понес серьезные потери из-за введенных властями санкций. На фоне новостей о «возвращении» в Россию японских автопроизводителей в Германии заговорили о риске навсегда потерять российских покупателей. Глава консалтинговой фирмы Schneider Group Ульф Шнайдер в беседе с газетой Berliner Zeitung заявил, что немецкому автопрому нужно поторопиться вернуться в Россию. Он предложил задуматься, где они больше теряют, а где приобретают. Шнайдер отметил, что Китай стремительно заполнил российский авторынок. «Нельзя сказать, что Россия сильно страдает от дефицита. Поэтому мы должны быть осторожны, чтобы на долгое время не потерять некоторые рынки, на которые мы наложили санкции», — заявил Шнайдер.

Фото: РИА «Новости»

Снижения цен не будет Севостьянов призвал не ожидать резкого снижения цен в связи с возвращением на рынок японских гибридов или, потенциально, европейских машин. «Продавцы не заинтересованы получать меньше прибыли с проданных автомобилей, внимательно следят за рынком и за присутствием новых участников», — отметил эксперт. Вернувшиеся компании не станут задирать цены, чтобы сохранить привлекательность своих автомобилей. Китайцы будут отслеживать и регулировать цены, у них есть запас в 500-600 тысяч рублей при стоимости машины в два-три миллиона рублей. «Европейским автопроизводителям придется сложно возвращаться на российский рынок и достаточно сильно вложиться в рекламу, чтобы вернуть российских покупателей», — подытожил Севостьянов. В Кремле ничего не знают о намерении японских и европейских автопроизводителей вернуться на российский рынок, заявил Дмитрий Песков. Он добавил, что власти будут действовать исходя из интересов жителей страны.