Песков высказался о возможном возвращении европейских автоконцернов в Россию

Песков не стал подтверждать данные о возвращении западных автоконцернов в РФ

Говорить о возвращении европейских автоконцернов в Россию пока преждевременно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он ответил на вопрос о том, планируют ли в России открыть авторынок для производителей из недружественных государств. Песков рассказал, что в Кремле не слышали официальных сообщений японских и немецких автоконцернов об их желании вернуться.

По его словам, государство будет действовать, исходя из интересов граждан.

«Главное — это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр предположил, что западные автоконцерны не будут в ближайшие годы возвращаться в Россию. Для вхождения на рынок компаниям придется вложить много средств в маркетинг, объяснил он. Эксперт добавил, что иномарки из недружественных стран уже заместили китайские и отечественные машины.