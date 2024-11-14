Автоэксперт Колевинский: Япония не станет пересматривать санкции по поводу экспорта автомобилей в Россию
Власти Японии не станут пересматривать санкционную политику по поводу экспорта автомобилей в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал автодилер Александр Колевинский.
По словам собеседника, ни о каких «послаблениях» даже речи не идет.
«Ни о каких „послаблениях“ или „новых документах“ во введенных в августе прошлого года санкциях на экспорт японских автомобилей в Россию речь не идет», − процитировал «ФедералПресс» эксперта.
Колевинский подчеркнул, что возможность ввоза японских машин в Россию существенно не повлияет на рынок экспорта.
Ранее российские СМИ писали, что Токио якобы пересмотрело формулировки введенных в августе 2023 года санкций на экспорт в Россию автомобилей.
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