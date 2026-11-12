Фейк: средства россиян могут превратить в государственные облигации
Сообщения о планах превратить сбережения россиян в гособлигации опровергли
В Сети появились сообщения, что вклады россиян якобы переведут в государственные облигации. Информация об этом оказалась недостоверной.
Фейк
В Сети появились видеоролики, в одном из которых руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказывает о том, что произойдет с вкладами россиян. По его словам, сбережения не будут блокировать, а превратят в гособлигации.
Также авторы канала в YouTube опубликовали видео в формате Reels с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым. В ролике тоже говорится о том, что вклады граждан могут превратить в государственные облигации.
Мамута сказал на записи, что хочет опровергнуть слухи вокруг блокировки счетов россиян со стороны Центробанка.
«Это неправда. Ваши средства не заблокированы, они переводятся в облигации», — сообщил он на видео.
Спикер объяснил, что облигация, по сути, представляет собой долговое обязательство, с помощью которого гражданин передает государству деньги на определенный срок, а то обязуется их вернуть на установленных условиях. По его словам, получить обратно средства получится только после окончания спецоперации.
«Воспринимать это как обычную блокировку счетов неправильно. Считайте это банковским вкладом до победы. Деньги не исчезают, а временно направляются в облигации до завершения СВО», — уточнил Мамута.
Тремасов на видео тоже рассказал о новой инициативе, которая якобы находится в разработке ЦБ. Проект получил название «Вклад до победы». Инициаторы якобы хотят перевести все сбережения россиян на вкладах в госаблигации до победы в СВО.
«Это не блокировка счетов в привычном понимании, а перевод средств в другой финансовый инструмент. Это новый шаг в борьбе с мошенничеством. Ведь пока средства заблокированы для вывода, преступники не смогут убедить человека немедленно перевести их на чужой счет», — подчеркнул Тремасов.
Советник председателя ЦБ также назвал проект долгосрочным вложением, которое поможет государству финансировать свои расходы.
«Получается, одним выстрелом двух зайцев. Ограничивается возможность похищения денег через переводы, а государство получает финансирование», — добавил он.
Правда
На самом деле обе записи оказались дипфейками. Ни Мамута, ни Тремасов не озвучивали подобных высказываний. Концепции принудительного изъятия депозитов или программы «вклад до победы» в реальности не существует.
Распознать дипфейк в роликах легко по движению губ. В обоих случаях нейросеть сгенерировала изображения поверх оригинальных интервью. Можно заметить размытие контура рта, неестественную динамику подбородка и щек при произнесении сложных фонем.
Также на недостоверность роликов указывает отсутствие естественных дыхательных пауз, монотонность и механистичность речи. В видео присутствуют характерные для ИИ-клонов металлические призвуки и артефакты.
В обеих записях распространяется один тезис — «это не блокировка, а перевод в облигации до окончания СВО», а также вымышленный термин «Вклад до победы». Такой сценарий характерен для срежиссированных психологических информационных атак.
Утверждения о принудительном переводе вкладов в гособлигации уже опровергался Центробанком. Финансовый регулятор называл идею заморозки вкладов абсурдной и нарушающей права владельцев денег.
Согласно статье 837 ГК РФ, банк обязуется выдать гражданину по первому требованию сумму вклада или ее часть и соответствующие проценты. В законе оговаривается только исключение для некоторых вкладов, удостоверенных сберегательными сертификатами без права получения по требованию. Замену возврата обычного вклада выдачей государственных облигаций по усмотрению банка эта норма не предусматривает.
Слухи о якобы готовящейся процедуре принудительного обмена депозитов на долгосрочные или бессрочные облигации также опроверг в конце лета председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщил Bankiros.
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