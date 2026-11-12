Фейк: средства россиян могут превратить в государственные облигации

В Сети появились сообщения, что вклады россиян якобы переведут в государственные облигации. Информация об этом оказалась недостоверной.

Фейк

В Сети появились видеоролики, в одном из которых руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута рассказывает о том, что произойдет с вкладами россиян. По его словам, сбережения не будут блокировать, а превратят в гособлигации.

Также авторы канала в YouTube опубликовали видео в формате Reels с советником председателя Банка России Кириллом Тремасовым. В ролике тоже говорится о том, что вклады граждан могут превратить в государственные облигации.

Мамута сказал на записи, что хочет опровергнуть слухи вокруг блокировки счетов россиян со стороны Центробанка.

«Это неправда. Ваши средства не заблокированы, они переводятся в облигации», — сообщил он на видео.

Спикер объяснил, что облигация, по сути, представляет собой долговое обязательство, с помощью которого гражданин передает государству деньги на определенный срок, а то обязуется их вернуть на установленных условиях. По его словам, получить обратно средства получится только после окончания спецоперации.

«Воспринимать это как обычную блокировку счетов неправильно. Считайте это банковским вкладом до победы. Деньги не исчезают, а временно направляются в облигации до завершения СВО», — уточнил Мамута.

Тремасов на видео тоже рассказал о новой инициативе, которая якобы находится в разработке ЦБ. Проект получил название «Вклад до победы». Инициаторы якобы хотят перевести все сбережения россиян на вкладах в госаблигации до победы в СВО.

«Это не блокировка счетов в привычном понимании, а перевод средств в другой финансовый инструмент. Это новый шаг в борьбе с мошенничеством. Ведь пока средства заблокированы для вывода, преступники не смогут убедить человека немедленно перевести их на чужой счет», — подчеркнул Тремасов.

Советник председателя ЦБ также назвал проект долгосрочным вложением, которое поможет государству финансировать свои расходы.

«Получается, одним выстрелом двух зайцев. Ограничивается возможность похищения денег через переводы, а государство получает финансирование», — добавил он.