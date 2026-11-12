Фейк: доступ к банковским облигациям заморозят в рамках проекта «Вклад до победы»

В Сети стали публиковаться видео, в которых говорится о планируемой Центробанком блокировке доступа к банковским облигациям. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

В распространенном ролике рассказали, что в России в рамках проекта «Вклад до победы» россияне потеряют доступ к банковским облигациям, а выплаты по ним заморозят.

Забрать средства или продать бумаги клиенты банка смогут якобы только после официального завершения спецоперации. Авторы видео отметили, что деньги граждан и бизнеса фактически превратятся в долгий беспроцентный заем.

Инфляция продолжит съедать их реальную стоимость, а банковский сектор столкнется с огромным дефицитом ликвидности.

«Все банковские облигации будут доступны только после окончания СВО. Вы должны понимать, что о свободном распоряжении деньгами можно попросту забыть. Теперь вы не сможете в любой момент снять свои накопления», — заявил на распространенном видео спикер-мужчина.

Женщина в ролике отметила, что придется блокировать деньги, однако для россиян разработают механизм, при котором каждый клиент получит собственную облигацию на соответствующую сумму.

«Таким образом, вместо заблокированных средств у клиента будет ценная бумага, подтверждающая его право на соответствующую сумму. При этом возможность получить деньги наличными появится только после завершения специальной военной операции», — подчеркнула она.

Голос за кадром в ролике задался вопросом, коснется ли эта мера обычных депозитов и вкладов.

«Напишите в комментариях, что думаете об этом решении, и обязательно перешлите этот ролик друзьям, чтобы они тоже были в курсе», — добавил он.