Фейк: доступ к банковским облигациям заморозят в рамках проекта «Вклад до победы»
Сообщения о блокировке доступа к банковским облигациям опровергли
В Сети стали публиковаться видео, в которых говорится о планируемой Центробанком блокировке доступа к банковским облигациям. Эта информация оказалась недостоверной.
Фейк
В распространенном ролике рассказали, что в России в рамках проекта «Вклад до победы» россияне потеряют доступ к банковским облигациям, а выплаты по ним заморозят.
Забрать средства или продать бумаги клиенты банка смогут якобы только после официального завершения спецоперации. Авторы видео отметили, что деньги граждан и бизнеса фактически превратятся в долгий беспроцентный заем.
Инфляция продолжит съедать их реальную стоимость, а банковский сектор столкнется с огромным дефицитом ликвидности.
«Все банковские облигации будут доступны только после окончания СВО. Вы должны понимать, что о свободном распоряжении деньгами можно попросту забыть. Теперь вы не сможете в любой момент снять свои накопления», — заявил на распространенном видео спикер-мужчина.
Женщина в ролике отметила, что придется блокировать деньги, однако для россиян разработают механизм, при котором каждый клиент получит собственную облигацию на соответствующую сумму.
«Таким образом, вместо заблокированных средств у клиента будет ценная бумага, подтверждающая его право на соответствующую сумму. При этом возможность получить деньги наличными появится только после завершения специальной военной операции», — подчеркнула она.
Голос за кадром в ролике задался вопросом, коснется ли эта мера обычных депозитов и вкладов.
«Напишите в комментариях, что думаете об этом решении, и обязательно перешлите этот ролик друзьям, чтобы они тоже были в курсе», — добавил он.
Правда
На самом деле распространенный ролик о заморозке облигаций — дипфейк-вброс, не имеющий под собой никаких фактических и юридических оснований. Президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума прокомментировал слухи о блокировке банковских вкладов. Он назвал такие сообщения «глупыми вбросами».
Модератор пленарного заседания рассказал, что объем депозитов физлиц уже превысил 70 триллионов рублей, и спросил, не опасно ли хранить деньги в банках. Глава государства подчеркнул, что причин для опасений нет. Он напомнил, что даже в 2022 году, когда из-за происходивших событий многие вкладчики пошли в банки снимать свои деньги, кредитные организации продолжали работать в штатном режиме и выдавали клиентам деньги по их требованию.
В распространенном в соцсетях ролике можно заметить диссонанс: голос за кадром говорит сначала о блокировке банковских облигаций, а спикер-женщина сообщает о том, что каждый получит облигацию при заморозке денег.
Авторы вброса сделали спикером Седу Каспарову — блогера, журналиста, преподавателя по речи. Она также считается амбассадором Фонда немалого бизнеса от Альфа-Банка, однако это не наделяет ее полномочиями говорить об общей блокировке средств и конвертации в облигации.
Ни Центробанк, ни Минфин, ни коммерческие банки никогда не анонсировали и не принимали правовых актов о проекте «Вклады до победы».
Все нормативные документы, касающиеся вкладчиков и владельцев ценных бумаг, в обязательном порядке публикуются в «Вестнике Банка России», на официальном сайте регулятора, а также на государственном портале правовой информации. Ни одного упоминания подобных мер в правовом поле не появилось.
Минфин и профильные комитеты Госдумы по финансовому рынку квалифицируют подобные материалы как целенаправленные информационно-психологические провокации, целью которых является провоцирование банковской паники и искусственного ажиотажа. Противники России пытаются дестабилизировать финансовую систему страны и вызвать панику среди населения с помощью подобных вбросов.
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