24 октября 2025 00:02 ЕС покусился на «Мир» и СБП. Как санкции повлияют на россиян Экономист Корнеев: 19-й пакет санкций ЕС не повлияет на систему «Мир» и СБП 0 0 0 Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Евросоюз в очередной раз ввел новый пакет санкций, надеясь парализовать ключевые секторы экономики России. Под удар попали операции через платежную систему «Мир» и систему быстрых платежей (СБП). Как это будет работать и повлияет ли на россиян?

Евросоюз запретил транзакции с НСПК «Мир» и СБП Европейцы утвердили 19-й пакет санкций, затронувший сразу несколько крупных российских банков. В частности, Альфа-банк, МТС Банк, «Абсолют Банк», Земский банк и небанковскую организацию «Истина». Им запретили любые транзакции с контрагентами в Европе с 12 ноября. Начиная с 25 января 2026 года введут ограничения на операции через платежную систему «Мир» и Систему быстрых платежей, а также против стейблкоина А7А5, говорится в журнале Евросоюза.

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Прошлым летом Брюссель уже вводил запрет для организаций и учреждений ЕС, работающих за пределами союза, на использование системы передачи финансовых сообщений и аналогичных сервисов, созданных Центробанком РФ. В начале 2025 года ЕС отключил от SWIFT 13 российских банков, но, как отмечал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, финсистема России уже давно адаптировалось к подобным ограничениям. Неприятно, но не катастрофично.

Оператором платежной системы «Мир» и операционным центром Системы быстрых платежей является АО «НСПК», на 100% принадлежащая Банку России. Повлиять на его устойчивую работу извне нельзя.

«Булавочные уколы» от ЕС Российские платежные системы, включая «Мир», полностью автономные, отметил в разговоре с ведущей 360.ru Еленой Кононовой экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев. «Сделаны на нашем оборудовании, с нашим программным обеспечением. Мы давно готовились к этим санкциям, поэтому на нас это никак не повлияет», — подчеркнул он. В основном введенные Брюсселем ограничения вмешаются в работу некоторых иностранных банков, которые или уже используют, или могли бы применять российскую систему платежных карт за границей.

Экономист объяснил, что это отложенная рестрикция, поэтому люди, планирующие поехать за рубеж, смогут подготовиться. Например, открыть карты в банках, не зависящих от вторичных санкций.

Это очередной пакет санкций для того, чтобы показать, что в Евросоюзе что-то делают. Потому что нельзя же сказать, что сделать ничего не можем. Мы себе можем только выстрелить в левую ногу, теперь выстрелим в правую. Осталось выстрелить в голову, но голова им вообще не нужна, поэтому надо было начинать стрелять с нее. Валерий Корнеев Экономист

По его словам, за последние три года в России наловчились применять различные схемы уклонения от бессмысленных и ненужных санкций. Контрагенты в других странах, которым не нравятся вводимые Западом ограничения, разрабатывают собственные. Затем эти схемы просто оперативно сращивают.

Фото: Ruslan Yarocky/URA.RU / www.globallookpress.com

Экономист напомнил, как на Западе кричали после первых санкций, что после отключения России от SWIFT все развалится: и страхование россиянам запретят, и танкеры они не смогут заправить, и с перевозками возникнут проблемы. Только в итоге ничего страшного не произошло. В России быстро приспособились. «Я думаю, что эти последние булавочные уколы, совершенно бессмысленные, ни к чему новому не приведут. Все мы — и западные, и восточные наши контрагенты — будем посмеиваться и дальше делать то, что делали до этого», — резюмировал Корнеев.