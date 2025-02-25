Финансовая система России адаптировалась к санкциям

Российская финансовая система адаптировалась к санкционным ограничениям Запада, новые рестрикции со стороны ЕС лишь стимулируют страну развивать альтернативные механизмы трансграничных расчетов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, финансовая часть нового пакета санкций ЕС неприятна, но совсем не катастрофична. Аксаков напомнил, что сообщество впервые ввело ограничения запрет на операции для финансовых и кредитных организаций, находящихся за пределами России, но использующих разработанную Центробанком Систему передачи финансовых сообщений.

«Санкции в отношении еще 13 российских банков также ввели для того, чтобы помешать проводить платежи за рубеж из России. Однако финансовая система уже давно адаптировалась к подобным ограничениям», — сказал депутат.

Аксаков согласился, что SWIFТ удобен для трансграничных расчетов, однако Россия уже нашла другой путь. В этом смысле санкции не сработают, а, скорее, стимулируют Москву развивать альтернативные механизмы расчетов. Новые ограничения не способны оказать значимого влияния и на развитие отечественной экономики, заключил парламентарий.