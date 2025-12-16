16 декабря 2025 15:49 Больничные для самозанятых — 2026. Кто компенсирует, сколько и на каких условиях? Правозащитница Дашевская объяснила, какими будут больничные для самозанятых 0 0 0 Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф Эксклюзив

С 2026 года самозанятые смогут получать выплаты в периоды временной нетрудоспособности. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Кто будет платить этой категории работников, сколько и при выполнении каких условий, выяснил 360.ru.

О чем законопроект С начала 2026 года по 31 декабря 2028-го в России проведут эксперимент по социальному страхованию самозанятых. Из пояснительной записки ясно, что его участники начнут получать выплаты в случае временной нетрудоспособности. Их размер определит величина взносов.

Поучаствовать в программе можно, подав соответствующее заявление в местное отделение Социального фонда России либо в приложении «Мой налог». Это станет возможным до 30 сентября 2027 года. Инициатива начнет действовать в рамках закона «О проведении эксперимента по добровольному вступлению отдельных категорий граждан в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности».

Фото: Aleksey Smyshlyaev / www.globallookpress.com

Какие случаи будут считать периодами временной нетрудоспособности Пособие будут выплачивать, если работник ушел на больничный из-за болезни, травмы или ухода за больным членом семьи. Другие случаи: профилактика в санатории после стационарного лечения по рекомендации врача;

протезирование по медицинским показаниям в стационаре;

карантин с ребенком. «На сегодняшний день из пояснительной записки и логики законопроекта прямо следует только один гарантированный случай — временная нетрудоспособность по болезни, аналог больничного. В действующей системе обязательного соцстрахования пособия выплачиваются не только при болезни, но и по беременности и родам, а также по уходу за ребенком», — рассказала 360.ru правозащитница Московской коллегии адвокатов «Бастион защиты» Екатерина Дашевская. В законопроекте такие основания прямо не раскрыты. Формально это означает, что на первом этапе проект ориентирован именно на покрытие рисков временной утраты трудоспособности, а не на полный социальный пакет. Возможность распространения механизма на пособия по беременности и родам или по уходу за ребенком, вероятно, будет зависеть либо от подзаконного регулирования, либо от последующих поправок. Пока говорить об их гарантированном включении оснований нет, уточнила правозащитница.

Фото: Медиасток.рф

Размер пособия по временной нетрудоспособности самозанятым Размер выплат будет зависеть от страхового стажа и периода уплаты взносов. Самозанятый может вносить 1344 рубля каждый месяц, чтобы претендовать на ежемесячное пособие во время трудовой недееспособности в размере 35 тысяч рублей.

Таким образом, размер пособия составит: Страховой стаж более 8 лет Страховой стаж 5-8 лет Страховой стаж менее 5 лет При уплате взносов более года 100% страховой суммы, то есть 25 тысяч рублей 80% от страховой суммы, то есть 28 тысяч рублей 60% страховой суммы — 21 тысяча рублей При уплате взносов 6-12 месяцев 24 500 рублей 19 600 рублей 14 700 рублей Если вносить ежемесячно 1920 рублей, то расчет пособия будет выглядеть следующим образом: Страховой стаж более 8 лет Страховой стаж 5-8 лет Страховой стаж менее 5 лет При уплате взносов более года 50 тысяч рублей 40 тысяч рублей 30 тысяч рублей При уплате взносов 6-12 месяцев 35 тысяч рублей 28 тысяч рублей 21 тысяча рублей

Фото: Деньги в кошельке / Медиасток.рф

В таблицах указано, что 100% страховой суммы выплачивается при стаже от восьми лет, однако сам эксперимент рассчитан на период с 2026 по 2028 год, всего на три года. «Скорее всего, предполагается учет совокупного страхового стажа гражданина, а не только стажа в статусе самозанятого. Если человек ранее работал по трудовому договору и работодатель уплачивал за него страховые взносы, этот период должны включить в общий страховой стаж. Такой подход соответствует общей логике социального страхования и уже применяется в других режимах», — отметила Дашевская. Она подчеркнула, что прямо в законе этот механизм не прописали, что может вызвать споры и разночтения. Они потребуют дополнительных пояснений от Минтруда или Соцфонда. Кто может поучаствовать в эксперименте Закон писали под самозанятых, однако в добровольном страховании смогут принять участие и индивидуальные предприниматели. ИП смогут выбирать: действовать по ранее существующему порядку согласно закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» или по новому документу.

Фото: Покупатели в аптеке / Медиасток.рф

Скидки на страховые взносы для самозанятых Если человек будет непрерывно уплачивать страховые взносы более 18 месяцев, но у него не случится периодов нетрудоспособности, он получит скидку 10% на ежемесячный взнос, более 24 месяцев — 30%. Однако сам эксперимент должен продлиться всего три года, и только в случае успеха его продлят. С практической точки зрения у многих возникает логичный вопрос, есть ли экономическая выгода участвовать в системе, чье будущее пока неясно.

«Если же проект будет признан неэффективным, возможны разные сценарии. Наиболее вероятный — зачисление уплаченных взносов в общий контур социального страхования без дальнейшего индивидуального продолжения программы. Иными словами, взносы не пропадут, но и не обязательно будут конвертированы в аналогичный механизм для самозанятых в прежнем виде», — предположила правозащитница. Таким образом, участие — это, по сути, добровольный выбор между текущей финансовой нагрузкой и потенциальной социальной защитой в будущем с пониманием того, что правила игры могут измениться после пилотного периода.

Фото: Эпидемия гриппа и ОРВИ / Медиасток.рф

Закон о пособиях по болезни для самозанятых — мнение правозащитника Законопроект демонстрирует важный сдвиг в сторону признания самозанятых полноценными участниками системы социальной защиты, однако пока носит рамочный и экспериментальный характер, отметила Дашевская. «Для граждан ключевыми остаются вопросы объема страховых рисков, учета ранее накопленного стажа и долгосрочных гарантий сохранности самой модели. Без дополнительных разъяснений эти аспекты останутся зоной правовой неопределенности, что закономерно для пилотных правовых режимов», — подытожила эксперт.