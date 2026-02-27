Год живем, потом с голоду умрем? Что будет с рублем после ужесточения бюджетного правила

В России задумались над ужесточением бюджетного правила: подготовку ведут в экстренном порядке, чтобы поддержать Фонд национального благосостояния. По мнению аналитиков, меры приведут к ослаблению рубля, а исполнение годового бюджета окажется под вопросом. На чем страна может сэкономить, разбирался 360.ru.

Что такое бюджетное правило Министр финансов Антон Силуанов в беседе с ИС «Вести» допустил смещение показателей федерального бюджета на 2026 год к плановым значениям. «Возможно, с учетом внешней конъюнктуры показатели будут чуть смещены, чуть изменены», — сказал он. При этом глава Минфина заверил, что обязательства перед россиянами по национально-технологическим инициативам выполнят: их обеспечат необходимым финансированием. В тоже время власти изучают возможность ужесточения бюджетного правила, и решение кабмин должен рассмотреть и принять достаточно быстро. «Правительство России рассматривает вопрос по ужесточению бюджетного правила с точки зрения снижения базовой цены», — добавил Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

Источники Bloomberg предположили, что цену на нефть в бюджетном правиле могут снизить до 45-50 долларов за баррель. Цены на российское сырье Urals, по данным агентства, сейчас самые низкие с 2023 года и продолжат падать.

Интересно Бюджетное правило — механизм перераспределения доходов от продажи сырья, который устанавливается на государственном уровне. В нынешнем виде оно работает с 2024-го, а цена отсечения составляет 59 долларов за баррель. Если нефть стоит дороже, то дополнительные доходы копятся в ФНБ, а недостающие за счет средств Фонда компенсируют.

Силуанов также обращал внимание, что страна все меньше ориентируется на нефтегазовые доходы, и в текущем году их доля составит менее 20%. В Кремле подтвердили, что падение нефтегазовых доходов действительно есть, но его частично компенсируют ростом прибыли от других сфер. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин обсуждает тему с правительством и Центробанком в закрытом формате. «В целом устойчивость российской экономики абсолютно обеспечивается, в том числе возможность государства выполнять все социальные обязательства и также формировать повестку дня экономического развития, несмотря на имеющиеся определенные сложности, от которых не застрахован никто», — сказал он.

Основные риски для экономики Аналитики видят главный риск грядущих изменений в ослаблении рубля: цена отсечения станет ниже, Россия будет продавать меньше валюты, чтобы компенсировать нехватку доходов из ФНБ. К концу года, по некоторым данным, курс доллара будет около 100. Личный прогноз по положению рубля дал и глава «Сбера» Герман Греф, заявив, что показатель будет колебаться в пределах 95-100 рублей за доллар. «Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно просто по всем мыслимым и немыслимым показателям», — заявил он.

Что ждет Россию при девальвации рубля Экономист и директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с 360.ru отметил, что со стороны Силуанова, по сути, поступило предложение девальвировать рубль. «Появились оценки, что падение должно дойти до 100 рублей за доллар. Мы уже видели такой курс и, кстати говоря, получили последствия инфляционные внутри экономики весьма тяжелые для основной массы населения», — подчеркнул он. В Минфине, по словам Колташова, таким образом рассчитывают решить вопрос наполнения бюджета, потому что его дефицит покроется из Фонда национального благосостояния.

[Но] это небольшой резерв, наполняется он за счет того, что есть некая цена отсечения.

Ужесточение бюджетного правила, добавил экономист, по всей видимости, будет означать снижение эффективной доли внутренних поступлений: например, недавнее повышение НДС будет накладываться на рост цен. «Формально это даст рост цен, вызванный общими инфляционными процессами, наполнение бюджета в годовых границах. А дальше мы увидим падение в российской экономике», — допустил собеседник 360.ru.

Политику Минфина он назвал противоречивой из-за множества неэффективных и ненужных расходов, которые можно сократить.

Можно прибегнуть за счет этого или особой программы Банка России к ускорению строительства сети высокоскоростных железных дорог. Начавшийся процесс можно сделать интенсивным, и тогда мы получим рост экономики и поступлений в бюджет от расширяющегося потребления и продаж.

В этом случае, подчеркнул Колташов, повышение НДС до 22% окажется эффективным и не будет настолько болезненным для населения в 2026 году, особенно при укреплении рубля. «Но предлагается, на мой взгляд, чрезвычайно опасный шаг — взять и девальвировать национальную валюту. У нас специальная военная операция. Это вызовет сильнейшее социальное недовольство и загубит рост», — сказал он.

На чем Россия сможет сэкономить При девальвации рубля, обратил внимание экономист, будет много негативных последствий: нельзя исключать дальнейшее сокращение внутреннего спроса и переход от замедления роста ВВП к экономическому спаду. Альтернативным путем, по мнению Колташова, стали бы рациональные действия в отношении бюджетных расходов: например, временное прекращение программы социальной ипотеки в столичном регионе или приостановка субсидирования застройщиков.

Вместо этого, используя деньги прежде всего ЦБ и механизм дополнительной эмиссии акций РЖД, ускорить строительство высокоскоростных железных дорог. <…> Потому что у нас дело не только в нефти. <…> Есть много проблемных точек, и необходимо создавать внутреннее потребление, <…> расширить его, решая принципиальные проблемы.

При таких шагах, сказал Колташов, увеличится количество новых рабочих мест, страна получит развитие регионов. Он также призвал отозвать автономию университетов и все поступающие за платное обучение средства направлять в бюджет и в распоряжение правительства. «Академическая бюрократия — хозяйка этих денег, не правительство и не российский народ. Все это никакого отношения к бюджету не имеет. <…> Поверьте, эти деньги будут более полезны в бюджете, нежели вне его», — заявил экономист.

Собеседник 360.ru напомнил и об имуществе на территории бывшей советской Украины, принадлежащем националистам, которое можно реализовать.

Там, где командные высоты в экономике есть, их надо сохранять. <…> Рыночная экономика сама себя не разгонит и движение не приведет. У нас же, к сожалению, год с лишним провели на пороге мер, которые могли бы создать мультипликативный эффект в экономике.

В России, выразил уверенность специалист, есть на чем экономить. Он также предложил упразднить лишние структуры в системе образования и здравоохранения. «Они только мешают, и это сэкономленные деньги. Надо смотреть не на верхние строчки бюджета, как это привыкли делать в рамках бухгалтерского подхода в Минфине, а на то, что за этими строчками находится», — подчеркнул Колташов. Упорядоченность, по его словам, должна быть во всех сферах, где можно прекратить бюрократическую автономию.