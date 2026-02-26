В Кремле признали падение нефтегазовых доходов бюджета

Нефтегазовые доходы российского бюджета упали. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».

«Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что накануне об этом же говорил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что венгерская нефтегазовая компания MOL заключила первые контракты на поставки нефти из России по морю через Хорватию. По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, поставки ожидаются в начале марта.