В Кремле признали падение нефтегазовых доходов бюджета
Песков: падение нефтегазовых доходов компенсирует рост ненефтегазовых
Нефтегазовые доходы российского бюджета упали. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого привело РИА «Новости».
«Действительно, есть падение нефтегазовых доходов. Частично это падение компенсируется ростом ненефтегазовых доходов», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что накануне об этом же говорил премьер-министр России Михаил Мишустин.
