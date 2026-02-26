Греф спрогнозировал курс доллара на 2026 год

Глава Сбера Герман Греф озвучил официальный прогноз банка по курсу доллара на 2026 год — 85–90 рублей. При этом его личная оценка на конец года выше — 95–100 рублей за доллар, сообщило РИА «Новости» .

«Я в этом году не вижу ни одного шанса иметь такой крепкий рубль. Это контрпродуктивно по всем мыслимым и немыслимым показателям», — заявил Греф, комментируя вероятность сохранения курса вблизи 80 рублей.

По его словам, на динамику повлияют изменения платежного баланса, цены на нефть и корректировка бюджетного правила.

Ранее аналитики «Альфа-Форекс» давали более оптимистичные прогнозы. Спартак Соболев ожидал колебания доллара в пределах 74,50–79,50 рубля на текущей неделе, а Александр Шнейдерман допускал укрепление до 72–74 рублей при сохранении текущей динамики рынков. Он же на прошлой неделе посоветовал ограничить долю доллара в портфеле до 10%.