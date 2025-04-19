Роскошь выросла на вымогательствах. «Золотой гаишник» из Москвы получил срок в колонии

На днях СМИ потрясла новость о бывшем инспекторе столичной ГИБДД Сергее Кузнецове — он оказался владельцем пяти квартир в ОАЭ. Экс-гаишнику вынесли приговор, он отправится в колонию. Как обычный рядовой инспектор сколотил многомиллионное состояние — в материале 360.ru.

Цена вопроса — миллион

История взяла свое начало на 94-м километре МКАД, в воскресный день 7 февраля 2021 года. Тогда валил снег, термометры показывали -13 градусов. На обочине работал экипаж ГИБДД во главе с Кузнецовым, который на тот момент больше десятка лет отслужил в органах.

Гаишники тормозили машины, предлагая водителям дыхнуть в трубочку. Одному из них правоохранители заявили, что от него пахнет алкоголем, и стали оформлять протокол. Тот протестовал и заверял, что не пил — это позже подтвердила экспертиза.

Стражи порядка были непреклонны и грозили, что за пьяную езду непременно последует лишение прав. Тут же инспектор Кузнецов предложил водителю договориться и назвали цену вопроса: 900 тысяч рублей, сообщил источник kp.ru.

Мужчина согласился на «сделку», но его остановила жена — она вынудила супруга позвонить в полицию. Правоохранители задержали Кузнецова и его напарника Леонида Зимина.