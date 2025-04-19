Роскошь выросла на вымогательствах. «Золотой гаишник» из Москвы получил срок в колонии
На днях СМИ потрясла новость о бывшем инспекторе столичной ГИБДД Сергее Кузнецове — он оказался владельцем пяти квартир в ОАЭ. Экс-гаишнику вынесли приговор, он отправится в колонию. Как обычный рядовой инспектор сколотил многомиллионное состояние — в материале 360.ru.
Цена вопроса — миллион
История взяла свое начало на 94-м километре МКАД, в воскресный день 7 февраля 2021 года. Тогда валил снег, термометры показывали -13 градусов. На обочине работал экипаж ГИБДД во главе с Кузнецовым, который на тот момент больше десятка лет отслужил в органах.
Гаишники тормозили машины, предлагая водителям дыхнуть в трубочку. Одному из них правоохранители заявили, что от него пахнет алкоголем, и стали оформлять протокол. Тот протестовал и заверял, что не пил — это позже подтвердила экспертиза.
Стражи порядка были непреклонны и грозили, что за пьяную езду непременно последует лишение прав. Тут же инспектор Кузнецов предложил водителю договориться и назвали цену вопроса: 900 тысяч рублей, сообщил источник kp.ru.
Мужчина согласился на «сделку», но его остановила жена — она вынудила супруга позвонить в полицию. Правоохранители задержали Кузнецова и его напарника Леонида Зимина.
Роскошь на вымогательствах
В 2022 году Зимин начал давать показания, вскрыв целую коррупционную схему. Несмотря на скромные звания старших лейтенантов, они с Кузнецовым считались элитными сотрудниками.
Это означало, что инспекторы освобождены от обычной рутинной работы и выходят на самые оживленные участки трасс только в выходные и праздничные дни, когда число нетрезвых водителей намного больше. Их задача — собирать взятки. Доход делили: полмиллиона уходило «наверх», сами сотрудники при этом получали гораздо больше.
За семь лет семья Кузнецовых обзавелась 23 объектами недвижимости в России и за рубежом. Общая стоимость — 180 миллионов рублей. В банковских ячейках «золотого гаишника» обнаружили более 23,8 тысячи евро и 60 тысяч долларов. Сведений о законности источников дохода он не предоставил.
Приговор — колония строгого режима
Кузнецов отбывает срок в колонии строгого режима — это следует из судебных документов, которые оказались в распоряжении ТАСС.
«Кузнецов осужден <… > на пять лет и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указано в материалах.
Бабушкинский районный суд Москвы вынеc приговор еще в 2024 году, но Кузнецов попытался обжаловать решение, ссылаясь на недоказанность вины. Однако Мосгорсуд оставил приговор без изменений, тот вступил в силу.
Суд также лишил «золотого гаишника» звания старшего лейтенанта полиции и запретил занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет после отбывания наказания.