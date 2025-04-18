Погорел на чужой жене. Раскрылась схема «золотого» гаишника из Москвы с пятью квартирами в Дубае
Гаишник из Москвы вымогал взятки и скупил 23 квартиры
Несколько лет назад правоохранители задержали московского автоинспектора Сергея Кузнецова. Он оказался владельцем 23 квартир, деньги на них мужчина получал взятками от пьяных водителей, сообщила газета kp.ru.
Хитрая схема Кузнецова погорела из-за чужой жены. В 2021 году инспектор потребовал без малого миллион рублей у очередного водителя, притом последний даже не был пьян.
Забирать деньги домой к водителю Кузнецов отправил напарника — вместе с мужчиной. Однако, когда водитель сообщил супруге о сумме взятки, она заставила его обратиться в полицию.
Внутренняя служба безопасности взяла вопрос на контроль, Кузнецова с напарником Зиминым взяли сразу после передачи денег.
После возбуждения уголовного дела Зимин признался, что схема вымогательства была хорошо налажена и приносила большие деньги. По его словам, в выходные и праздничные дни они выходили на самые оживленные дороги, где задерживали водителей и требовали взятки, ежедневно передавая по половине миллиона рублей вышестоящим офицерам.
Остальное инспекторы оставляли себе. За годы работы Кузнецов успел купить 23 квартиры. Только в Дубае у бывшего полицейского нашли пять квартир на сумму более 67 миллионов рублей. Генпрокуратура РФ уже потребовала конфисковать это имущество. Общий капитал семьи злоумышленника на момент ареста оценили примерно в 180 миллионов рублей.
Ранее житель Нижегородской области захотел дать сотруднику ДПС взятку в 3,5 тысячи рублей. Инспектор отказался.