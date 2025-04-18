Погорел на чужой жене. Раскрылась схема «золотого» гаишника из Москвы с пятью квартирами в Дубае

Несколько лет назад правоохранители задержали московского автоинспектора Сергея Кузнецова. Он оказался владельцем 23 квартир, деньги на них мужчина получал взятками от пьяных водителей, сообщила газета kp.ru .

Хитрая схема Кузнецова погорела из-за чужой жены. В 2021 году инспектор потребовал без малого миллион рублей у очередного водителя, притом последний даже не был пьян.

Забирать деньги домой к водителю Кузнецов отправил напарника — вместе с мужчиной. Однако, когда водитель сообщил супруге о сумме взятки, она заставила его обратиться в полицию.

Внутренняя служба безопасности взяла вопрос на контроль, Кузнецова с напарником Зиминым взяли сразу после передачи денег.

После возбуждения уголовного дела Зимин признался, что схема вымогательства была хорошо налажена и приносила большие деньги. По его словам, в выходные и праздничные дни они выходили на самые оживленные дороги, где задерживали водителей и требовали взятки, ежедневно передавая по половине миллиона рублей вышестоящим офицерам.

Остальное инспекторы оставляли себе. За годы работы Кузнецов успел купить 23 квартиры. Только в Дубае у бывшего полицейского нашли пять квартир на сумму более 67 миллионов рублей. Генпрокуратура РФ уже потребовала конфисковать это имущество. Общий капитал семьи злоумышленника на момент ареста оценили примерно в 180 миллионов рублей.

Ранее житель Нижегородской области захотел дать сотруднику ДПС взятку в 3,5 тысячи рублей. Инспектор отказался.