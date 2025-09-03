Жизнь буржуазии ташкентского разлива. Почему мигранты нападают на россиян
Нападение мигрантов на сотрудника ГИБДД в Щелкове вызвало бурю общественного негодования. Судя по всему, у приезжих этих было очень много свободного времени, по крайней мере на то, чтобы гулять по ТЦ и кошмарить людей, хватило. И вот вы спросите: но как же так? Они же вроде как трудовые мигранты, работать приехали. Но странного в этом, увы, ничего нет. Так выстроена их собственная экономика: пока одни рвут жилы за копейки, другие позволяют себе разбой и нападения.
Избиение полицейского в Щелкове
Трое уроженцев Таджикистана 27-28 лет 1 сентября пришли в торговый центр на Широкой улице в состоянии алкогольного опьянения. Они пытались пробраться в технические помещения ресторана на первом этаже, чтобы лично пообщаться с одной из сотрудниц, сообщил mk.ru.
Подозрительных посетителей заметила охрана заведения — секьюрити перегородили вход в служебную комнату. Мигранты стали агрессивно выяснять отношения с сотрудниками и оскорблять их бранными словами. К конфликту присоединилась охрана ТЦ.
Потасовка продолжилась на улице у входа в торговый центр. Один из дебоширов оскорбил молодого охранника, пока двое других мигрантов стояли в стороне. Громкие крики услышал сотрудник ГИБДД — он приехал за тортом для детей ко Дню знаний.
Правоохранитель взял с собой травматический пистолет, подошел к хулиганам, представился, а затем получил удар в лицо от самого громкого нарушителя.
Задержание мигрантов и уголовное дело
В результате драки иностранцы избили сотрудника ГИБДД, один из охранников нажал тревожную кнопку и вызвал полицию.
Один дебошир скрылся с места преступления, двоих других задержали. Их доставили в отдел полиции для разбирательств.
Сбежавший хулиган ранее привлекался к уголовной ответственности по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». По факту драки у ТЦ также завели уголовное дело.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — добавили в ведомстве.
Почему мигранты позволяют себе насилие
Нападениями на россиян занимаются люди, у которых много свободного времени и денег, заявил военный журналист Роман Сапоньков в Telegram-канале.
«Тем, кто метет улицы или работает на стройках, просто некогда. Соответственно, имеющие свободное время почти наверняка имеют устойчивый нетрудовой доход. Скорее всего, связанный с обдиранием своих же соплеменников. В лучшем случае — от посреднических услуг на аренду своих же граждан бизнесу. В худшем — с неприкрытого криминала, завязанного на своих же граждан», — подчеркнул он.
По его словам, криминал способствует «отрыву ног от земли», когда приходит ощущение, что все схвачено и все можно.
«Экономика мигрантов выстроена так, что где-то кто-то рвет жилы за копейки, а кто-то может позволить себе вести жизнь буржуазии ташкентского разлива. Ну или скорее интеллигенции из бразильских фавел», — добавил Сапоньков.
Он отметил, что все это напоминает жизнь позднего СССР, когда большая часть населения месяцами откладывала деньги на поездку на юг в плацкарте, а кто-то перепродавал паленые джинсы и такую же водку, получая за день зарплату инженера.