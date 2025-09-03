Жизнь буржуазии ташкентского разлива. Почему мигранты нападают на россиян

Нападение мигрантов на сотрудника ГИБДД в Щелкове вызвало бурю общественного негодования. Судя по всему, у приезжих этих было очень много свободного времени, по крайней мере на то, чтобы гулять по ТЦ и кошмарить людей, хватило. И вот вы спросите: но как же так? Они же вроде как трудовые мигранты, работать приехали. Но странного в этом, увы, ничего нет. Так выстроена их собственная экономика: пока одни рвут жилы за копейки, другие позволяют себе разбой и нападения.

Избиение полицейского в Щелкове

Трое уроженцев Таджикистана 27-28 лет 1 сентября пришли в торговый центр на Широкой улице в состоянии алкогольного опьянения. Они пытались пробраться в технические помещения ресторана на первом этаже, чтобы лично пообщаться с одной из сотрудниц, сообщил mk.ru.

Подозрительных посетителей заметила охрана заведения — секьюрити перегородили вход в служебную комнату. Мигранты стали агрессивно выяснять отношения с сотрудниками и оскорблять их бранными словами. К конфликту присоединилась охрана ТЦ.

Потасовка продолжилась на улице у входа в торговый центр. Один из дебоширов оскорбил молодого охранника, пока двое других мигрантов стояли в стороне. Громкие крики услышал сотрудник ГИБДД — он приехал за тортом для детей ко Дню знаний.

Правоохранитель взял с собой травматический пистолет, подошел к хулиганам, представился, а затем получил удар в лицо от самого громкого нарушителя.