В Подмосковье компания мужчин избила сотрудника ГИБДД около ТЦ

В торговом центре на Пролетарском проспекте в Щелкове группа мужчин напала на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщило ГУ МВД России по Московской области .

Полицейский находился вне службы и стал свидетелем конфликта между охранником и несколькими посетителями. Он представился, предъявил удостоверение и потребовал прекратить противоправные действия. В ответ мужчины отказались подчиниться и избили его. Инспектор применил травматическое оружие, после чего нападавшие скрылись. Ему оказали медицинскую помощь.

Одного из злоумышленников, уроженца одной из стран Средней Азии 1997 года рождения, задержали. Полиция ищет остальных участников нападения.

