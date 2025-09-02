Росгвардейцы в Щелкове задержали напавших на сотрудника ГАИ мигрантов

Сотрудники Росгвардии поймали двоих иностранцев, которые напали на полицейского в Щелкове. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства по Центральному округу.

Двое мужчин набросились на сотрудника МВД рядом с торговым центром на Пролетарском проспекте и скрылись. Росгвардейцы задержали нападавших по горячим следам.

«Ими оказались 28 и 29-летние уроженцы ближнего зарубежья», — добавили в пресс-службе.

Задержанных доставили в полицейский участок для дальнейшего разбирательства.

По данным МВД, мигранты набросились на сотрудника ГАИ, который стал свидетелем конфликта между охранником и несколькими посетителями. Правоохранитель представился, предъявил удостоверение и попросил прекратить противоправные действия.

В ответ двое мужчин избили полицейского, и тот применил травматическое оружие. После этого нападавшие скрылись.