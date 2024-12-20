Житель Санкт-Петербурга застрелил собаку соседа
Диспетчер аэропорта Пулково застрелил собаку соседа в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге мужчина застрелил соседскую собаку. Об этом 360.ru рассказал хозяин убитого питомца Иван.
По его словам, сосед недавно переехал в квартиру рядом и предложил заменить замок на общей двери. В ответ Иван заявил, что ему это не нужно: гулять с собакой неудобно — необходимо постоянно открывать и закрывать дверь. Тем более что в доме есть консьерж и камеры.
Пес был породы американский булли, агрессию не проявлял. Иван признался, что они с женой мечтали о такой собаке и копили на нее деньги.
«Он диспетчер в аэропорту Пулково, не знаю, как таких туда допускают. На почве замка мы чуть ли не дрались. Я уехал на работу, жена осталась дома с отцом. К ней пришла тетя, они вышли в магазин, который в этом же доме. Она отошла на 20 минут, отец спал. Мы дверь захлопываем, но не закрываем. Этот сосед то ли подкараулил — может, он меня хотел убить, не знаю. Через 20 минут тетя пришла домой, на пороге лежит собака, папа в слезах, плачет. В нашей квартире убитая собака», — сказал он.
Хозяин собаки отметил, что стрелка из квартиры доставала полиция. При этом он не принес извинений, а о только продолжал провоцировать Ивана: подсыпал мусор под дверь, толкался и плевался.
«Участковый не помогает. Просил о помощи, ничего не происходит. Сейчас судимся с соседом, уголовное дело завели, но с трудом. Расследование закрывали неоднократно, видимо, связи какие-то», — заключил он.
Адвокат пострадавших Сергей Егоров пояснил, что полиция сначала завела уголовное дело по статье о хулиганстве, но затем прокуратура отменила решение. По его словам, мужчина застрелил собаку из личного оружия.
«По приезде полиции пес лежал на пороге дома, ноги наружу. Чтобы застрелить животное, нужно было открыть дверь в квартиру. Есть фотографии, там зафиксировано, что следов волочения нет. Булли считают бойцовской породой, но в возрасте семи месяцев они ласковые и добрые», — сказал правозащитник.
Четыре месяца семья добивалась возобновления уголовного дела, адвокат написал 1800 обращений в прокуратуру. Расследование возобновилось, но уже по статье об умышленном уничтожении имущества.
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