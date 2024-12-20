Житель Санкт-Петербурга застрелил собаку соседа

По его словам, сосед недавно переехал в квартиру рядом и предложил заменить замок на общей двери. В ответ Иван заявил, что ему это не нужно: гулять с собакой неудобно — необходимо постоянно открывать и закрывать дверь. Тем более что в доме есть консьерж и камеры.

Пес был породы американский булли, агрессию не проявлял. Иван признался, что они с женой мечтали о такой собаке и копили на нее деньги.

«Он диспетчер в аэропорту Пулково, не знаю, как таких туда допускают. На почве замка мы чуть ли не дрались. Я уехал на работу, жена осталась дома с отцом. К ней пришла тетя, они вышли в магазин, который в этом же доме. Она отошла на 20 минут, отец спал. Мы дверь захлопываем, но не закрываем. Этот сосед то ли подкараулил — может, он меня хотел убить, не знаю. Через 20 минут тетя пришла домой, на пороге лежит собака, папа в слезах, плачет. В нашей квартире убитая собака», — сказал он.

Хозяин собаки отметил, что стрелка из квартиры доставала полиция. При этом он не принес извинений, а о только продолжал провоцировать Ивана: подсыпал мусор под дверь, толкался и плевался.