В Химках задержали живодера, зарезавшего щенка овчарки

Против живодера, 21 ноября зарезавшего пятимесячного щенка в лесополосе в Химках, возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

По данным подмосковной полиции, живодер пытался избавиться от животного и 10 раз ударил его ножом. Пострадавшего щенка нашли прохожие и доставили в ветеринарную клинику, но раны оказались смертельными.

Подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался 30-летний местный житель, который полностью признал вину. Ему грозит лишение свободы на срок до трех лет. Сейчас фигуранта дела отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Мытищах арестовали мужчину, который привязал двух собак к легковой машине и протащил их на высокой скорости. Животным, однако, удалось выжить.