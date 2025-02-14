Шесть операций перенесла, осталось две. Жертва «кислотного маньяка» хочет взыскать 3 млн с его матери
Облитая кислотой в Монине Лобода запросила в суде компенсацию 3 млн рублей
Жертва «кислотного маньяка» Анастасия Лобода из Монина запросила в суде компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей со стороны обвиняемого. Об этом она сообщила 360.ru.
По словам девушки, обвиняемый Андрей Сулейманов сих пор находится в СИЗО, хотя должен быть на принудительном лечении. Лобода предположила, что причиной стало отсутствие мест в больнице, куда его распределили.
«Требую от его матери компенсацию морального вреда и всех испорченных вещей. За моральный вред — три миллиона рублей, за вещи — около 60 тысяч, а также 500 тысяч рублей — долги, которые я заняла у знакомых. Ответчики не согласны с моими требованиям, в ином случае мы бы до суда даже не дошли, а решили все за забором. Со мной выходили на связь, но полюбовно решить вопрос не пытались», — сказала она.
На помощь пришел благотворительный фонд
Пострадавшая уточнила, что уже перенесла шесть операций, предстоят еще две. В феврале врачи проверят, готов ли организм, если все хорошо — в марте Лободе предстоит очередное хирургическое вмешательство.
«Мне помогает благотворительный фонд „Что дальше“, помогают люди со всей страны. Многие узнают, спрашивают, как дела. В данный момент подтягиваю иммунитет, готовлюсь к операциям, иначе есть риск того, чтобы после пересадки кожа не приживется. На каждой операции что-то постоянно вылезает, к чему врачи не готовы. Это не ремонт, чтобы просто обои переклеить», — отметила женщина.
По словам Лободы, сторона ответчиков высказывает претензии, мол, чего она хочет в суде, если помогает фонд.
«Я отвечаю им, что если бы не фонд, то к трем миллиона рублей за моральный ущерб прилагалось бы еще семь на лечение», — пояснила жертва маньяка.
«Мать думала, что рассосется»
В марте на заседании будет присутствовать сам Андрей Сулейманов, обливший женщину кислотой. С ним девушка виделась во время очной ставки и на судах.
«Он извинялся передо мной, говорил, что не помнит тот день. У меня не получается на него обижаться, если он с детства был невменяемым. Меня интересует, почему он был в обществе. Адвокаты на заседание приносили чеки, что он посещал психиатра, всего шесть раз за последние три года. Мать Андрея тоже обо всем знала, но думала, что рассосется. Ну вот, теперь мы все в суде», — заключила Лобода.
Сулейманов обил девушку кислотой весной 2024 года, она получила 20% повреждение глаз. Чтобы пришить Лободе веки, медикам пришлось дробить пациентке кость. Напавшего на нее мужчину признали невменяемым и отправили на принудительное лечение.