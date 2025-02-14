Шесть операций перенесла, осталось две. Жертва «кислотного маньяка» хочет взыскать 3 млн с его матери

Жертва «кислотного маньяка» Анастасия Лобода из Монина запросила в суде компенсацию морального вреда в размере трех миллионов рублей со стороны обвиняемого. Об этом она сообщила 360.ru.

По словам девушки, обвиняемый Андрей Сулейманов сих пор находится в СИЗО, хотя должен быть на принудительном лечении. Лобода предположила, что причиной стало отсутствие мест в больнице, куда его распределили.

«Требую от его матери компенсацию морального вреда и всех испорченных вещей. За моральный вред — три миллиона рублей, за вещи — около 60 тысяч, а также 500 тысяч рублей — долги, которые я заняла у знакомых. Ответчики не согласны с моими требованиям, в ином случае мы бы до суда даже не дошли, а решили все за забором. Со мной выходили на связь, но полюбовно решить вопрос не пытались», — сказала она.

На помощь пришел благотворительный фонд

Пострадавшая уточнила, что уже перенесла шесть операций, предстоят еще две. В феврале врачи проверят, готов ли организм, если все хорошо — в марте Лободе предстоит очередное хирургическое вмешательство.

«Мне помогает благотворительный фонд „Что дальше“, помогают люди со всей страны. Многие узнают, спрашивают, как дела. В данный момент подтягиваю иммунитет, готовлюсь к операциям, иначе есть риск того, чтобы после пересадки кожа не приживется. На каждой операции что-то постоянно вылезает, к чему врачи не готовы. Это не ремонт, чтобы просто обои переклеить», — отметила женщина.