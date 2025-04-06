Сегодня 00:14 Зарубил топором и бросил в подвал. Подробности жуткого убийства девочки в Ульяновской области СК опубликовал видео с места убийства 15-летней девочки в Ульяновской области 0 0 0 Криминал

Уголовное дело

Убийства

Дети

Семья

Полиция

Жуткое убийство произошло в селе Тумкино Ульяновской области. Девочку-подростка нашли зарубленную топором в подвале, в ее убийстве подозревают двух местных жителей. Подробности — в материале 360.ru.

Догнал и добил: что произошло О семье девочки известно, что ее воспитывала одна мать. Отец живет в другом городе. Школьница хорошо училась, в ее сторону не было нареканий ни со стороны школы, ни со стороны соседей. В ту ночь школьница осталась дома одна, мать оставила 14-летнюю девочку и ушла ночевать к другу. На следующее утро женщина попыталась связаться с дочерью, но девочка не отвечала на звонки. Мать попросила знакомую проверить, как дела у подростка. При входе в дом женщина увидела лужу крови, следы вели к подвалу. Там она обнаружила безжизненное тело девочки. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и криминалисты. Проводится расследование.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Проблемный сосед Местные жители сразу предположили, что с девочкой расправился сосед, у которого «проблемы с головой». Молодой мужчина был знаком с девочкой, его младший брат учился с ней в одной школе. По версии сельчан, 21-летний мужчина постучался в дом, когда девочка осталась одна. Якобы сосед нанес подростку удар ножом, но девочка вырвалась и пыталась спрятаться в доме, закрыв перед незваным гостем дверь. Однако мужчина, которого в селе знали как неадекватного, разрубил топором дверь, а потом добил школьницу. Тело он сбросил в погреб.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Официальное следствие По официальной версии, в убийстве подростка подозревают двоих местных жителей, в том числе 15-летнего подростка — брата того, кто по версии сельчан зарубил девочку. На теле девочки обнаружено несколько ранений, которые оказались несовместимыми с жизнью. Следов изнасилования на теле подростка не обнаружили. Прибывшие на место происшествия следователи обнаружили, что в доме все перевернуто. Ценные вещи из дома не пропали, версию ограбления следователи отвергли. Также были версии: ревность друга матери и нападение пьяного соседа. Возможно, девочка сопротивлялась, по другой версии, подростка убили в подвале, чтобы не было слышно криков.

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Оба подозреваемых — из многодетной семьи, где четверых детей воспитывает одна мать. Старший сын находится под наблюдением врачей, у среднего тоже наблюдались отклонения. СК по Ульяновской области сообщил, что 15-летнего подростка задержали. По факту убийства следствие возбудило уголовное дело по статьям «Разбой» и «Убийство». Подростку может грозить от семи до 12 лет лишения свободы за разбой и от восьми до 20 лет за убийство. В некоторых случаях возможно и пожизненное заключение. «Менее суток потребовалось моим коллегам <…>, чтобы установить подозреваемых в тяжком преступлении в отношении несовершеннолетней. Ими оказались двое местных жителей, которые доставлены в следственные органы», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.