Сегодня 11:48 Тело 14-летней девочки нашли в подвале частного дома в Ульяновской области Фото: РИА «Новости»
Обстоятельства гибели 14-летней девочки выясняют правоохранители в селе Тумкино Ульяновской области. Тело подростка со следами насильственной смерти нашли в подвале частного дома, сообщили официальный представитель МВД
Ирина Волк.
Труп нашла мать погибшей. Шокированная женщина сообщила о случившегося в полицию. На теле девочки обнаружили следы насильственной смерти.
«На место происшествия незамедлительного прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — подчеркнула Волк.
Ранее стало известно о жутком убийстве пятилетнего мальчика в Казани. По предварительным данным, его
заколола ножницами собственная мать.
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