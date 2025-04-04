Тело 14-летней девочки нашли в подвале частного дома в Ульяновской области

Обстоятельства гибели 14-летней девочки выясняют правоохранители в селе Тумкино Ульяновской области. Тело подростка со следами насильственной смерти нашли в подвале частного дома, сообщили официальный представитель МВД Ирина Волк .

Труп нашла мать погибшей. Шокированная женщина сообщила о случившегося в полицию. На теле девочки обнаружили следы насильственной смерти.

«На место происшествия незамедлительного прибыла следственно-оперативная группа. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — подчеркнула Волк.

Ранее стало известно о жутком убийстве пятилетнего мальчика в Казани. По предварительным данным, его заколола ножницами собственная мать.