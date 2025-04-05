Под Ульяновском задержали подозреваемых в расправе над школьницей

МВД: подозреваемых в убийстве 14-летней девочки задержали под Ульяновском

В Ульяновской области правоохранители задержали подозреваемых в убийстве 14-летней девочки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале .

Операцию провели сотрудники уголовного розыска и оперативники отдела полиции «Сенгилеевский». Им понадобилось меньше суток, чтобы установить подозреваемых.

«Ими оказались двое местных жителей, которые доставлены в следственные органы», — написала Волк.

Тело 14-летней девочки со следами насильственной смерти нашли в подвале частного дома 4 апреля. Труп обнаружила мать погибшей, она и вызвала правоохранителей. На место преступления незамедлительно приехала следственная группа.