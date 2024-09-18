«Вывели в жутком состоянии». В московской коррекционной школе жестоко избили мальчика

В московской коррекционной школе № 1708 неизвестные сильно избили школьника, который в силу особенностей развития не может рассказать о случившемся. Педагоги не смогли дать внятных объяснений, почему пострадал мальчик, заявила 360.ru мать учащегося.

Побои не попали на камеру

«После обеда, когда я приехала за сыном, мне вывели его в жутком состоянии. Увидев его, у меня все оборвалось», — рассказала она.

Женщина вызвала полицию. Правоохранители запросили у образовательного учреждения записи с камер, но видео с избиением не было.

«Сотрудники полиции запросили доступ к камерам, но камеры, к сожалению, не охватывают именно тот участок, где произошло с моим сыном то, что произошло», — добавила она.

Москвичка объяснила, что сам ребенок не может рассказать о произошедшем. На его лице видно множество гематом, есть кровоизлияние в глаз. Сейчас школьник находится в больнице вместе с отцом.

«Он имеет серьезную умственную отсталость, среднетяжелой степени. Он неговорящий ребенок. Он не говорит, сейчас он сильно напуган», — сообщила она.

Избили не в первый раз

Мальчика доставили в больницу, его обследовали нейрохирург и офтальмолог. Мать избитого школьника рассказала, что подобный случай произошел не впервые. По ее словам, его побили в 2022 году в другой школе. Тогда женщина вызвала только скорую помощь и не стала обращаться в полицию.

«Мне вывели ребенка без особых внятных объяснений. <…> Не была вызвана полиция, я просто обескуражена была тем, что случилось. Все, что я могла предпринять — скорая и травмпункт», — добавила она.

Ситуацию прокомментировали в Управлении информационной политики и связей с общественностью Департамента образования и науки города Москвы. По факту полученных учеником травм проведут проверку, педагога отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств произошедшего.

«Если по итогу проверки будет подтверждено, что воспитатель действительно применила физическую силу к ребенку, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством», — констатировали в пресс-службе.

Ранее иностранец напал на подростка в Казани. Мужчина избил школьника, в результате тот получил сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.