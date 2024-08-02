«Бил ногами по голове и спине». Мать избитого приезжим школьника рассказала о драке

В Казани 16-летний уроженец Таджикистана избил подростка на улице. Мальчик попал с травмами в больницу, рассказала в комментарии 360.ru мать пострадавшего.

«Сын получил сотрясение головного мозга, у него многочисленные ушибы головы. Также под коленом гематома», — отметил она.

По словам женщины, юноша напал на ее сына по дороге в магазин. Мальчик спокойно шел по улице, когда у него на пути встал 16-летний приезжий из Душанбе и начал оскорблять. В ходе разговора он посоветовал школьнику сменить маршрут и пойти в алкомаркет. Когда мальчик попросил не хамить, в ответ его начали его бить руками и ногами. Подростка спасли прохожие.

«Мой ребенок упал на землю. После этого его начали бить ногами по голове и спине. В итоге, сыну помогли двое взрослых мужчин. Они оттащили обидчика», — отметила собеседница 360.ru.