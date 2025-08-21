«Все порешать, убивать и грабить»: халиловским схемам на Алексеевском рынке пришел конец
Пока военные громят нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана на Украине, внутри России продолжается правомерная работа с диаспорами. Силовики расследуют строго конкретные преступления — опрашивают свидетелей, проверяют документы и изучают отчетность. Зачистка добралась и до Алексеевского рынка в Воронеже.
Халиловские схемы на Алексеевском рынке
Еще в начале июля правоохранители наведались к совладельцу Алексеевского рынка в Воронеже — видному деятелю азербайджанской диаспоры Юсифу Халилову. Это произошло вскоре после того, как в Екатеринбурге задержали босса уральской диаспоры Шахина Шыхлински.
К Халилову силовики тоже пришли без стука: ворвались в его особняк из красного кирпича и уложили лицом в пол. Задержание связано с уголовным делом против экс-директора юрлица Алексеевского рынка ООО «Алефъ» Игоря Нахамяева.
Его обвиняют в организации мошеннической схемы с земельным участком и хищении бюджетных денег в размере 2,3 миллиона рублей исполнительского сбора. Компания Нахамяева обманула суд и избежала выплаты в 33 миллиона рублей.
Юсифа, который считается главой азербайджанской диаспоры Воронежа, отпустили после допроса. Позже у следствия появились железные основания для задержания Халилова.
Предприниматель дал взятку в 330 тысяч рублей врачу, чтобы тот помог сыну Юсифа уклониться от призыва. Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100 тысяч перевел на карту.
Рассадник криминала
Воронежский Алексеевский рынок — архетипический пример бизнеса, который ведет азербайджанская диаспора в России, констатировал «Царьград».
Приключения азербайджанского совладельца рынка в Воронеже уже встают в один ряд с похождениями главы диаспоры в Екатеринбурге. Обращает на себя внимание особенность поведения подобных деятелей. Только «порешать», как «дядя Турал». И «порешав», можно все — убивать, грабить, насиловать, ввозить наркотики и мигрантов», — отметил политолог Вадим Трухачев.
Теперь интересно, вступятся ли власти Азербайджана за этого деятеля, как ранее вступились за деятелей в Екатеринбурге. Что-то подсказывает, что да. Племенная психология вкупе с круговой порукой иначе не работает.
Вадим Трухачев
Еще в 2021 году прокуратура предписала снести базар, а землю передать государству. Но ООО «Алефъ» игнорирует требования ведомства — рынок продолжает работать. Он является рассадником криминала, нелегалов и серой налички. Сами воронежцы рассказывают, что за въезд на рынок нужно платить, хотя вещи там дешевле, чем в других местах.
За июнь во время рейдов на рынке правоохранители выявили десятки «проблемных мигрантов». На одной из проверок иностранцы закидали силовиков пластиковыми стульями, отказавшись показывать документы. В результате удалось задержать несколько сотен дебоширов.
Тогда же руководитель региональной организации по развитию культуры Азербайджана «Единство-Берлик» Мехти Мехтиев открыл огонь на рынке. Год спустя на базаре произошла массовая драка с использованием оружия.
В 2024-м нелегалы из Азербайджана, работавшие на рынке, зарезали выходца из Узбекистана за «неправильный взгляд». В июне того же года азербайджанцы де-факто взяли в заложники русского водителя.
Арест Халилова и других лидеров азербайджанских диаспор — это часть системной работы по их зачистке, которая должна была начаться «еще вчера». Прикрываясь культурными объединениями, авторитетные бизнесмены занимались не самым прозрачным делом, а порой — откровенным криминалом.