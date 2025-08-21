«Все порешать, убивать и грабить»: халиловским схемам на Алексеевском рынке пришел конец

Пока военные громят нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана на Украине, внутри России продолжается правомерная работа с диаспорами. Силовики расследуют строго конкретные преступления — опрашивают свидетелей, проверяют документы и изучают отчетность. Зачистка добралась и до Алексеевского рынка в Воронеже.

Халиловские схемы на Алексеевском рынке

Еще в начале июля правоохранители наведались к совладельцу Алексеевского рынка в Воронеже — видному деятелю азербайджанской диаспоры Юсифу Халилову. Это произошло вскоре после того, как в Екатеринбурге задержали босса уральской диаспоры Шахина Шыхлински.

К Халилову силовики тоже пришли без стука: ворвались в его особняк из красного кирпича и уложили лицом в пол. Задержание связано с уголовным делом против экс-директора юрлица Алексеевского рынка ООО «Алефъ» Игоря Нахамяева.

Его обвиняют в организации мошеннической схемы с земельным участком и хищении бюджетных денег в размере 2,3 миллиона рублей исполнительского сбора. Компания Нахамяева обманула суд и избежала выплаты в 33 миллиона рублей.

Юсифа, который считается главой азербайджанской диаспоры Воронежа, отпустили после допроса. Позже у следствия появились железные основания для задержания Халилова.

Предприниматель дал взятку в 330 тысяч рублей врачу, чтобы тот помог сыну Юсифа уклониться от призыва. Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100 тысяч перевел на карту.