Главу азербайджанской диаспоры Воронежа арестовали за взятку

Халилов также является владельцем самого крупного рынка в городе. Задержанному инкриминировали дачу взятки в размере 330 тысяч рублей, за которую медицинский работник помог сыну главы диаспоры уклониться от призыва.

«Часть суммы Халилов передал через посредника, оставшиеся 100к перевел на карту», — написали авторы поста.

В начале июля спецназ прибыл к Юсифу домой. У него провели обыски, силовики обнаружили доказательства в изъятом телефоне. Халилов отказался от дачи показаний, но вину не признал. Лидеру диаспоры грозит срок от семи до 12 лет за дачу взятки и депортация.

