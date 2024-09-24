Вонзил нож в сердце и спрятал труп в бочке. Петербуржец жестоко расправился с возлюбленной

В Санкт-Петербурге мужчина зарезал возлюбленную и спрятал части ее тела в бочке с кислотой. После этого расчленитель сбежал в Калининград. Подробности жестокого убийства рассказал 360.ru источник.

Мужчина расправился со своей жертвой в ночь на 17 сентября, он был пьян и находился под воздействием наркотиков. Одним из поводов, который спровоцировал петербуржца на убийство, отметил источник, стал образ жизни его избранницы: она якобы занялась проституцией и водила клиентов домой.

Собеседник 360.ru добавил, что перед расправой пара поссорилась. Девушка заявляла, что не любит и даже ненавидит мужчину. Отношения они выясняли в душе. Именно там, указал источник, и произошло убийство.

Чтобы скрыть следы преступления, житель Санкт-Петербурга решил расчленить тело сожительницы и спрятать в пластиковой бочке. Далее ему пришла в голову мысль избавиться от трупа при помощи кислоты.

По данным собеседника 360.ru, едкую жидкость мужчина приобрел уже после расправы — искал, где ее купить, и продумывал план действий, пока труп возлюбленной находился в квартире. К расчленителю якобы приходили знакомые, которым он рассказал о том, что совершил. Те, заметил источник, обещали помочь спрятать тело, но в итоге мужчина все сделал сам.