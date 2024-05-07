Россиянин расчленил невесту, а потом искал ее с волонтерами | 360°

Криминал 07 мая 2024, 22:46 Россиянин расчленил невесту, а потом искал ее с волонтерами Shot: в Новотроицке мужчина расчленил невесту, а потом искал ее с волонтерами Freepik

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В Оренбургской области силовики задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своей возлюбленной. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В Новотроицке неподалеку от ледового дворца «Победа» полицейские обнаружили части женского тела — руку и голову в траве. Правоохранители установили личность погибшей, выяснив, что ею оказалась 37-летняя местная жительница по имени Светлана.

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В рамках уголовного дела задержали ее сожителя, который ранее заявил о ее «пропаже» и неделю искал невесту с волонтерами. Он рассказывал, что его возлюбленная вышла из дома и якобы бесследно пропала.

«Мужчина разыграл целый спектакль. Он активно участвовал в поисках, помогал волонтерам и полиции и все это время страдал», — уточнил канал.

После задержания мужчина сознался, что убил и расчленил невесту, а части тела спрятал в разных местах. Фрагменты тела погибшей еще ищут.

Также выяснилось, что после убийства женщины он сфотографировал ее тело и сбросил другой своей подруге. Кроме того, стало известно, что мужчина был неоднократно судим, в том числе за грабеж и угрозу убийством.

Ранее следователи заподозрили москвича в убийстве и расчленении собутыльника.