Сегодня 15:04 Видеокружок с подвохом. Как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников Эксперт Дворянский: сдавленность голоса в видеокружке может говорить о дипфейке 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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С развитием технологий схемы мошенников становятся все более убедительными. Аферисты научились создавать голосовые сообщения и даже видеоролики, которые рассылают потенциальным жертвам от лица их родственников или друзей. Как отличить дипфейк от настоящего послания и что делать, если ответил на звонок злоумышленников, разбирался 360.ru.

От голосовых сообщений до дипфейк-звонков До конца 2025 года с дипфейк-атакой предстоит столкнуться каждому второму россиянину, рассказали «Известиям» в пресс-службе MTS AI. В первую очередь речь идет о голосовых сообщениях и видеокружках, которые используют злоумышленники. По словам экспертов по искусственному интеллекту, популярность этого метода растет среди мошенников с огромной скоростью — пару лет назад с подобными атаками сталкивались только 10% пользователей Сети. И с развитием технологий способы обмана будут также становиться все более изощренными.

Фото: РИА «Новости»

В 2026 году прогнозируется рост количества дипфейк-звонков: аферисты смогут не просто отправлять голосовые сообщения с поддельным голосом близкого человека, но и в режиме реального времени имитировать беседу с родственником, якобы попавшим в беду, или приятелем, просящим занять денежную сумму. Что делать, если позвонили мошенники Чтобы не попасться на удочку злоумышленников, желательно минимизировать все телефонные разговоры с контактами, которые звонят с незнакомых номеров. Об этом 360.ru рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. «Очень простое и эффективное решение — установить в мессенджерах ограничение на прием входящих звонков от номеров, не находящихся в ваших контактах. Человек с незнакомого номера не сможет вам позвонить, и это решит 99% проблем», — сказал эксперт. Дворянский отметил, что основным оружием аферистов остается внезапность, которая позволяет выбить потенциальную жертву из равновесия. Именно поэтому звонки или сообщения от преступников могут поступать поздно вечером или даже среди ночи.

Фото: РИА «Новости»

«Важно не принимать импульсивных решений и включать внутреннего критика. Если вам поступила просьба срочно перевести деньги или выполнить какое-либо другое указание, лучше не реагировать оперативно, а постараться перепроверить информацию», — подчеркнул собеседник 360.ru. Как распознать дипфейк Нынешние дипфейк-технологии действительно позволяют довольно точно воссоздать образ человека в видеокружках, однако распознать обман можно, если проявить внимательность, отметил Дворянский. Вызвать подозрения должны следующие нюансы: неестественность речи или мимики;

использование речевых оборотов, несвойственных изображенному на видео человеку;

сдавленность голоса, звучание «как из трубы»;

дефекты в изображении — они могли возникнуть при монтаже.