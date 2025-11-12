В Подмосковье школьник лишился пальцев из-за СВУ: бомбу с гвоздями замаскировали под купюру

Страшное происшествие в подмосковном Красногорске всколыхнуло всю страну. Десятилетнему мальчику оторвало пальцы рук взрывом устройства, замаскированного под валявшуюся на земле денежную купюру. Что известно о состоянии ребенка и о расследовании — в материале 360.ru.

Как произошел взрыв в Красногорске ЧП произошло вечером 11 ноября неподалеку от дома № 6 по улице Октябрьской, на которой нет ни камер, ни достаточного освещения. Ребенок, направлявшийся на тренировку по кикбоксингу, поднял с земли взрывное устройство, искусно замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной к ней десятирублевой купюрой, и пошел дальше. Детонация, которую слышали даже внутри квартир, произошла, когда мальчик был вблизи дома № 8 по улице Пионерской, сообщил источник 360.ru. Окровавленный школьник в состоянии шока побежал в сторону спортивного зала, где его заметила и перехватила родительница другого воспитанника, уложила на пол и начала оказывать первую помощь.

Фото: СК Подмосковья / Telegram

Через несколько минут на место случившегося прибежала мать пострадавшего ребенка, которая узнала о взрыве по телефону. «Мы подъехали через пять минут, также через 10 минут приехала скорая помощь, к тому моменту удалось приостановить кровь. Мальчика увезли в больницу», — рассказал инструктор по кикбоксингу Сергей Асланов.

Последствия взрыва оказались чудовищными. По словам свидетеля происшествия, вместе с другими очевидцами он оцепил лентой примерное место взрыва. Там оставались лежать остатки взрывного устройства, мелкие гвозди, которыми могло быть начинено СВУ, и оторванные пальцы ребенка.

Фото: место взрыва СВУ в Красногорске

По информации Telegram-канала Shot, школьника госпитализировали с травматической ампутацией сразу трех пальцев правой руки и разрывом фаланги еще одного. На кисти у ребенка были разорваны мышцы и имелись множественные раны. Несмотря на тяжелые травмы, ребенок проявил мужество и поддерживал маму, которая была вне себя от переживаний.

Мальчик оказался большим молодцом. В скорой успокаивал свою маму и спрашивал, поедут ли они к бабушке. Удивительно, но он вообще не плакал. очевидец

Пострадавшего практически сразу отправили в операционную. Главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала в беседе с 360.ru, что ребенку потребовалось сложнейшее хирургическое вмешательство.

Фото: 360.ru

«Бригада травматологов и хирургов, среди которых был и кистевой хирург, оперировали ребенка в течение шести с половиной часов. После этого мальчика в стабильном состоянии перевели в палату. Сейчас он отдохнул и может общаться», — сказала она. Шаповаленко подтвердила, что маленькому пациенту при ЧП оторвало несколько пальцев. С ребенком будут работать психологи и реабилитологи. «Будем стараться над тем, чтобы эти раны быстрее зажили, и будем думать, как максимально восстановить функции правой кисти», — добавила медик.

Сильный характер школьника подтвердил и тренер Асланов. Он заверил, что сделает все, чтобы ребенок после восстановления продолжил заниматься спортом. «У него мужской характер, он ответственный, способный и дисциплинированный, достойно занимается уже второй год и участвует в турнирах. Мы его не бросим и будем обязательно дальше заниматься», — заверил инструктор по кикбоксингу. Поддержку ребенку и его родным также выразил губернатор Московской области Андрей Воробьев, навестивший пострадавшего в больнице. «Все уже сказали, что ты очень мужественный человек: и тренер, и мама, и отец», — сказал глава региона мальчику.

Состояние тяжелое — операция шла шесть часов, из-за травмы медикам пришлось ампутировать ему часть пальцев, но он держится молодцом. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль прокуратура. Хочу поблагодарить медиков за оперативность и профессионализм. Мы рядом с семьей — окажем всю необходимую помощь. Андрей Воробьев

Расследование взрыва в Красногорске: что известно По предварительной информации, взрывное устройство было осколочно-фугасным, массой около 10 граммов тротила, сообщил Telegram-канал Mash. Как и предположили очевидцы, оно действительно было начинено металлическими поражающими элементами — гвоздями. После случившегося Главное следственное управление СК России по Московской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство 10-летнего ребенка общеопасным способом, сообщила пресс-служба ведомства. «С участием следователей и криминалистов проведен осмотр места происшествия, назначена комплексная взрывотехническая, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая судебные экспертизы», — рассказали в Следкоме. Начались следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению жестокого преступления, и всех обстоятельств. Прокуратура взяла дело на особый контроль.