Появилось фото пострадавшего мальчика сразу после взрыва СВУ в Красногорске

Появилось фото с пострадавшим от взрыва СВУ в Красногорске мальчиком сразу после происшествия. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

ЧП случилось вечером 11 ноября. Мальчик возвращался с тренировки по кикбоксингу, прямо на детской площадке увидел деньги и решил подобрать их. Однако это была замаскированная мина, которая взорвалась, как только оказалась в его руках, рассказал источник 360.ru.

Вскоре после случившегося его тренер обратился ко всем родителям и призвал к осторожности, добавил он.