Появилось фото пострадавшего мальчика сразу после взрыва СВУ в Красногорске
Появилось фото с пострадавшим от взрыва СВУ в Красногорске мальчиком сразу после происшествия. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.
ЧП случилось вечером 11 ноября. Мальчик возвращался с тренировки по кикбоксингу, прямо на детской площадке увидел деньги и решил подобрать их. Однако это была замаскированная мина, которая взорвалась, как только оказалась в его руках, рассказал источник 360.ru.
Вскоре после случившегося его тренер обратился ко всем родителям и призвал к осторожности, добавил он.
Мальчика госпитализировали, ему оторвало пальцы рук. По данным Telegram-канала Mash, пациента оперировали шесть часов. Положение ухудшилось из-за сильного разрыва тканей.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка. Правоохранители прибыли на место происшествия и назначили несколько экспертиз.