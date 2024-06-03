Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома
Источник 360.ru: пенсионерка погибла от удара током в подъезде дома в Москве
Удар током от оголенного кабеля оставленного рабочими удлинителя стал причиной гибели пенсионерки в Москве. ЧП произошло в подъезде дома на Первомайской улице. Известно, что женщина возвращалась домой после прогулки с правнуком. Подробностями случившегося с 360.ru поделилась дочь пожилой женщины.
По ее словам, занимавшиеся благоустройством детской площадки рабочие включили обычный бытовой удлинитель в розетку домофона, а не в распределительный шкаф, в котором есть предохранители, отключающие питание. По предварительным данным, кабель повредил откидывающийся пандус, по которому жильцы спускали коляски с детьми.
«Я не знаю, пережала ли кабель мама, но, возможно, что все произошло раньше, потому что было 15:00 и люди с колясками проходили там несколько раз», — пояснила дочь погибшей.
Собеседница 360.ru добавила, что удар током пенсионерка получила, когда задела металлические перила при подъеме коляски, которую она оттолкнула вниз после разряда. Свидетелем происшествия стал выходивший из подъезда молодой человек. Он услышал крик ребенка и быстро вернулся обратно.
«Ребенка он унес в машину, которая стояла рядом, а потом подбежал к маме и начал пульс щупать. Потом он вернулся еще раз, но уже в резиновых тапочках, и, когда дотронулся до перил, его слегка ударило током. После этого он проскочил по лестнице и отключил этот удлинитель, чтобы никого больше не убило», — добавила она.
Дочь пенсионерки уточнила, что благоустройством детской площадки занимается молодой индивидуальный предприниматель, а сами работы выполнял пожилой мужчина, который и подключил удлинитель к розетке.
По информации женщины, все работы подрядчик выполнял по устной договоренности с предпринимателем. При этом никаких знаков о том, что ведется работа с электричеством, рабочий в подъезде не поставил, а удлинитель бросили в подъезде без защитного кожуха.
«Сейчас эту площадку частично разбирают, потому что подрядчик отказался от выполнения контракта. Поэтому будут искать другого. Куда он сейчас денется — я тоже не знаю. То есть уже начинают разбегаться люди», — добавила дочь погибшей.
По ее словам, рабочего после ЧП забирали на допрос. Также ей известно о том, что по факту случившегося уже завели уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В пресс-службе столичного главка СК возбуждение уголовного дела после смерти пенсионерки подтвердили, уточнив, что смертельный разряд она получила в минувшую субботу, 1 июня. В рамках расследования криминалисты установят лиц, допустивших нарушение правил безопасности, а также оценят работу ответственных лиц из фирмы, заключившей контракт на проведение работ.