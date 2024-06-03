Удлинитель с оголенным проводом ударом тока убил пожилую москвичку в подъезде дома

Удар током от оголенного кабеля оставленного рабочими удлинителя стал причиной гибели пенсионерки в Москве. ЧП произошло в подъезде дома на Первомайской улице. Известно, что женщина возвращалась домой после прогулки с правнуком. Подробностями случившегося с 360.ru поделилась дочь пожилой женщины.

По ее словам, занимавшиеся благоустройством детской площадки рабочие включили обычный бытовой удлинитель в розетку домофона, а не в распределительный шкаф, в котором есть предохранители, отключающие питание. По предварительным данным, кабель повредил откидывающийся пандус, по которому жильцы спускали коляски с детьми.

«Я не знаю, пережала ли кабель мама, но, возможно, что все произошло раньше, потому что было 15:00 и люди с колясками проходили там несколько раз», — пояснила дочь погибшей.

Собеседница 360.ru добавила, что удар током пенсионерка получила, когда задела металлические перила при подъеме коляски, которую она оттолкнула вниз после разряда. Свидетелем происшествия стал выходивший из подъезда молодой человек. Он услышал крик ребенка и быстро вернулся обратно.

«Ребенка он унес в машину, которая стояла рядом, а потом подбежал к маме и начал пульс щупать. Потом он вернулся еще раз, но уже в резиновых тапочках, и, когда дотронулся до перил, его слегка ударило током. После этого он проскочил по лестнице и отключил этот удлинитель, чтобы никого больше не убило», — добавила она.