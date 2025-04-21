Михаила Хачатуряна посмертно признали виновным в насилии над дочерями

Суд в Москве огласил посмертный приговор Михаилу Хачатуряну по делу о насилии в отношении дочерей. Об этом сообщил корреспондент 360.ru.

Заседание по делу Хачатуряна прошло в Бутырском районном суде столицы. Его рассматривала тройка судей.

«Признать Хачатуряна виновным. <…> Прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого», — огласили приговор в зале суда.

Мужчину признали виновным по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, а также изготовлении и распространении порнографии.

Резонансное убийство Хачатуряна произошло в квартире на Алтуфьевском шоссе в июле 2018 года. По версии следствия, 57-летнего мужчину зарезали его дочери. Сестрам на момент задержания было 17, 18 и 19 лет.

Во время следственных действий они рассказали, что отец годами издевался над ними и применял сексуализированное насилие. Посмертное признание вины их отца может стать доказательством того, что девушки решились на преступление, находясь в состоянии необходимой обороны.