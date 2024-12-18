Сегодня 11:00 Находящихся под судебным запретом сестер Хачатурян заметили в Краснодаре Племянник Михаила Хачатуряна обвинил сестер в нарушении судебных запретов 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Уголовное дело об убийстве сестрами Хачатурян своего отца все еще находится на стадии следствия, а девушки остались на свободе, но под судебными ограничениями, которые обязаны исполнять. Племянник убитого Михаила Хачатуряна Арсен в комментарии 360.ru заявил, что сестры регулярно нарушают все запреты: недавно их видели в Краснодаре.

Мужчина признался, что не знает, сколько времени его двоюродные сестры провели на Кубани и что там делали. «Есть информация, что они или живут в Краснодаре, или поехали отдыхать, или какой-то промежуток времени там находились. Это было два месяца назад», — подчеркнул Арсен Хачатурян. Родственник сестер добавил, что это не единственное нарушение, которое допустили девушки. В частности, они регулярно общаются между собой, а также со свидетелями, которым предстоит давать показания суду.

Самое главное, что им нельзя общаться между собой. А они это не только делают, но даже вместе живут. Их подруги постоянно выходят в Instagram*, и девочки там постоянно мелькают на днях рождения, мероприятиях. Арсен Хачатурян

Он напомнил, что ограничительная мера для сестер также предусматривает комендантский час, когда им нельзя выходить из дома. Но при этом девушки часто оказываются на фотографиях, сделанных в ночных клубах Москвы. «Вся та свобода, о которой они говорили, сейчас они ей пользуются и открыто это все показывают», — добавил собеседник 360.ru. Хачатурян подчеркнул, что больше всего в этой ситуации удивляет безразличие следователей, которые ведут уголовное дело. На все жалобы и указания на нарушение судебных запретов они не реагируют.

Какие запреты сейчас есть у сестер Хачатурян

Суд запретил сестрам Хачатурян общаться друг с другом, свидетелями, за исключением матери, и прессой. В остальном девушки ни в чем не ограничены. Об этом 360.ru заявил представляющий интересы Марии Хачатурян адвокат Ярослав Пакулин. Он добавил, что во время домашнего ареста у сестер была привязка к определенному адресу. Но сейчас такого ограничения нет. При смене места жительства девушкам достаточно сообщить об этом следователю. «Им нельзя делать ничего противозаконного, они могут работать, учиться, общаться со всеми, кто не является свидетелем по делу. Они могут пользоваться интернетом и телефоном для работы», — перечислил Пакулин. Адвокат подчеркнул, что закон также предусматривает ношение браслета, который отслеживает их передвижение. Но есть устройство сейчас или нет у кого-то из сестер, он не знает.

«Покидать регион они имеют право с разрешения следователя. За столько лет особо ничего не поменялось. Сейчас суд идет по делу отца, а когда он закончится, то возобновятся следственные действия в отношении девчонок», — подытожил собеседник 360.ru.

По каким делам проходят сестры Хачатурян

В последний раз сестры Хачатурян появлялись в Бутырском суде Москвы в начале сентября. Там они дали показания по уголовному делу против их отца, которого посмертно обвинили в сексуальном насилии, изготовлении порнографии и причинении тяжкого вреда здоровью. Заседание прошло в закрытом режиме. Уголовное дело против самих сестер об убийстве отца с 2018 года претерпело серьезные изменения. После того как младшую сестру Марию признали невменяемой, ее материалы выделили в отдельное производство. Уголовное дело в отношении старших сестер — Крестины и Ангелины — находится на дополнительной стадии расследования по требованию Генеральной прокуратуры с октября прошлого года.

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