Темное прошлое: кто на самом деле Ибрагим Сулейманов и почему его задержание взбудоражило страну?

В Москве задержали одного из самых влиятельных миллиардеров России Ибрагима Сулейманова. Его заподозрили в убийстве почти 20-летней давности. Что известно о задержании, криминальном прошлом и биографии бизнесмена — в материале 360.ru.

За что задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

Сулейманова поймали ночью 2 октября в Москве. Изначально его задержали якобы за одно убийство 2004 года. Речь идет о расправе над председателем профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадии Борисове. Тело с 25 ножевыми ранениями нашли в подъезде его же дома.

Согласно обновленным данным СМИ, претензии силовиков оказались куда масштабнее. Миллиардера якобы задержали по показаниям авторитета Абакара Дарбишева, задержанного за соучастие в убийстве высокопоставленного чиновника Георгия Таля в 2005 году.

Последний помогал бизнес-партнеру Сулейманова — Татевосу Суринову. Вместе они через банкротства захватывали активы в сфере авиации. Однако Таля застрелили после конфликта с компаньонами. Дарбишев дал показания на Сулейманова, но 1 октября умер в машине оперативников по дороге на следственные действия.

Теперь Сулейманова якобы заподозрили в убийстве Таля. Преступления могут оказаться частью масштабного криминального противостояния.

Бизнесмену дважды вызвали скорую в МВД на Петровку, 38 — он жаловался на боли в спине и шее. Почему они появились именно при задержании, Ибрагим не рассказывал. Врачи скорой сделали задержанному обезболивающие уколы. Сейчас мужчину допрашивают, сообщил Telegram-канал Mash.