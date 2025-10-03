Темное прошлое: кто на самом деле Ибрагим Сулейманов и почему его задержание взбудоражило страну?

Фото: Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

В Москве задержали одного из самых влиятельных миллиардеров России Ибрагима Сулейманова. Его заподозрили в убийстве почти 20-летней давности. Что известно о задержании, криминальном прошлом и биографии бизнесмена — в материале 360.ru.

За что задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова

Сулейманова поймали ночью 2 октября в Москве. Изначально его задержали якобы за одно убийство 2004 года. Речь идет о расправе над председателем профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии» Геннадии Борисове. Тело с 25 ножевыми ранениями нашли в подъезде его же дома.

Согласно обновленным данным СМИ, претензии силовиков оказались куда масштабнее. Миллиардера якобы задержали по показаниям авторитета Абакара Дарбишева, задержанного за соучастие в убийстве высокопоставленного чиновника Георгия Таля в 2005 году.

Последний помогал бизнес-партнеру Сулейманова — Татевосу Суринову. Вместе они через банкротства захватывали активы в сфере авиации. Однако Таля застрелили после конфликта с компаньонами. Дарбишев дал показания на Сулейманова, но 1 октября умер в машине оперативников по дороге на следственные действия.

Теперь Сулейманова якобы заподозрили в убийстве Таля. Преступления могут оказаться частью масштабного криминального противостояния.

Бизнесмену дважды вызвали скорую в МВД на Петровку, 38 — он жаловался на боли в спине и шее. Почему они появились именно при задержании, Ибрагим не рассказывал. Врачи скорой сделали задержанному обезболивающие уколы. Сейчас мужчину допрашивают, сообщил Telegram-канал Mash.

Биография бизнесмена Ибрагима Сулейманова

Ибрагим Сулейманов родился 29 мая 1967 года в селе Рутул в Дагестане. С 1990-х он начал строить бизнес в транспортной и авиационной сферах. Предприниматель стал одним из создателей «Росавиаконсорциума», контролировавшего значительную часть рынка авиаперевозок.

В открытых источниках нет информации о том, чем занимался и какое образование получил Сулейманов до открытия своего дела.

Несмотря на уголовное преследование, бизнесмен сохранил активы и влияние. Сегодня он является теневым бенефициаром ключевой ИТ-компании «Сирена-Трэвел». Предприятие управляет государственной системой бронирования авиабилетов.

Уголовные дела Сулейманова

В 2007-м Басманный суд Москвы приговорил предпринимателя к 10 годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным по четырем статьям:

Дело касалось хищения и легализации авиаоборудования на сумму более 4,5 миллиона долларов. Сулейманов вышел на свободу по УДО в 2015 году.

Что известно о семье Сулейманова

Ключевую роль в бизнесе играет семья Ибрагима Сулейманова. Сам он — зять бывшего партнера Михаила Ходорковского* по ЮКОСу Платона Лебедева.

Его 25-летний сын Расул формально владеет долями в компаниях отца, в том числе в «Сирене-Трэвел», что позволяет родственникам находить лазейки в законе для лиц с судимостью. Брат Ибрагима Давуд Сулейманов ранее был главой Рутульского района в Дагестане.

Бизнес Ибрагима Сулейманова

Ключевые активы миллиардера сосредоточены в сферах информационных технологий и авиации. АО «Сирена Трэвел» — оператор государственной системы бронирования авиабилетов, через компанию проходит до 80% рынка. Сулейманов контролирует фирму через сына и сеть юридических лиц.

ООО «Универсус» — холдинг, с помощь которого управляют долями в ключевых активах. ФПГ «Росавиаконсорциум» — остатки финансово-промышленной группы, используемой для теневых операций.

Скандал с утечкой данных «Сирена-Трэвел»

Несколько лет назад АО «Сирена-Трэвел» оказалась в центре громкого скандала, связанного с национальной безопасностью.

В 2023-м выяснилось, что значительная часть инфраструктуры компании, включая серверы с персональными данными десятков миллионов русских пассажиров, перенесли в Латвию. Хостинг-провайдером стала латвийская Amber Aero, разместившая информацию в дата-центрах Риги.

Латвия считается одной из самых активных стран-союзниц Украины. Передача данных на ее территорию означает, что конфиденциальные сведения о перелетах россиян потенциально могли стать доступными для спецслужб недружественных государств.

Размещение критической инфраструктуры за границей делает ее уязвимой. В 2023 году хакерская атака на серверы в Риге уже приводила к сбоям в работе «Сирены». Тогда это спровоцировало отмены и задержки рейсов в России. Происшествие привлекло внимание правоохранителей, но тогда силовики не тронули Сулейманова.

