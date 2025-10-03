Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали по подозрению в убийстве

Силовики задержали в Москве миллиардера Ибрагима Сулейманова. Его заподозрили в убийстве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса России», — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет о расправе прошлых лет. Сулейманова задержали сотрудники МВД и ФСБ, уголовное дело расследует центральный аппарат Следственного комитета.

Сулейманов и его брат Расул в 2024 году были бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел».

Ранее в Санкт-Петербурге следователи раскрыли преступление 25-летней давности. Признательные показания дал 47-летний сын погибшего.