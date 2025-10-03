Миллиардера Сулейманова подозревают в убийстве Георгия Таля 11 лет назад

Миллиардера Ибрагима Сулейманова задержали в Москве по подозрению в убийстве экс-главы Федеральной службы финансового оздоровления Георгия Таля, совершенном в 2004 году. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot .

Также Сулейманова проверяют на причастность к убийству Геннадия Борисова — председателя профсоюзного комитета авиакомпании «Внуковские авиалинии». Жестокая расправа над ним произошла в 1999 году. Тело Борисова обнаружили в подъезде дома с 25 ножевыми ранениями.

Сулейманова задержали сотрудники МВД и ФСБ. Дело расследует центральный аппарат СК. Официально подробности пока не разглашаются.

В 2024 году Ибрагим Сулейманов и его брат Расул были бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел».

Как сообщил источник «Известий», Сулейманов уже был судим. В 2007 году ему и его партнеру Татевосу Суринову вменили обвинения по статье о мошенничестве и легализации доходов. Ущерб превысил 4,5 миллиона долларов. Бизнес-партнеров приговорили к 10 годам заключения. В 2015 году Сулейманов вышел на свободу по УДО.

Ранее в Свердловской области рецидивист зарезал известного академика Евгения Яшина. Труп ученого обнаружили на днях в Красноуфимске. Преступника задержали и заключили под стражу.