Дело «Базы». Стало известно, где находится главред Telegram-канала

Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и еще несколько сотрудников сейчас находятся на допросе. Об этом 360.ru сообщил сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов.

«В данный момент из редакции изъяли всю документацию, ее увезли. Адвокаты пока не могут попасть к Глебу Трифонову, хотя есть информация, где он точно находится, в чьем производстве находится дело, и в данный момент несколько сотрудников вместе с Глебом находятся на допросе», — отметил Сулейманов.

Он назвал фейком информацию о том, что обыски связаны с некими сводками.

«Информация о том, что это связано с какими-то там сводками, кто-то публикует даже какие-то суммы, это можно оставить реально на совести вот этих Telegram-каналов с их суммами и прочим-прочим. Я могу сказать только, что это полный бред и ерунда», — заключил гендиректор.