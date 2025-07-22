Дело «Базы». Стало известно, где находится главред Telegram-канала
Гендиректор Baza Сулейманов: главред канала Трифонов находится на допросе
Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и еще несколько сотрудников сейчас находятся на допросе. Об этом 360.ru сообщил сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов.
«В данный момент из редакции изъяли всю документацию, ее увезли. Адвокаты пока не могут попасть к Глебу Трифонову, хотя есть информация, где он точно находится, в чьем производстве находится дело, и в данный момент несколько сотрудников вместе с Глебом находятся на допросе», — отметил Сулейманов.
Он назвал фейком информацию о том, что обыски связаны с некими сводками.
«Информация о том, что это связано с какими-то там сводками, кто-то публикует даже какие-то суммы, это можно оставить реально на совести вот этих Telegram-каналов с их суммами и прочим-прочим. Я могу сказать только, что это полный бред и ерунда», — заключил гендиректор.
С чем связаны обыски
Адвокат журналистов Baza Матвей Цзен подтвердил 360.ru, что обыски в офисе редакции связаны с расследованием СК дела о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
Основные претензии, естественно, касаются именно самих сотрудников правоохранительных органов, в отношении них идет расследование. Есть ли непосредственно претензии к сотрудникам Telegram-канала Baza, будут ли им предъявлены обвинения — в настоящий момент непонятно, к сожалению.
Матвей Цзен
адвокат
По его словам, никто из адвокатов не может попасть к задержанным.
«Следователи вообще довольно неопределенно высказываются о том, находятся ли эти люди в их распоряжении, проводятся ли с ними следственные действия и собираются ли они допускать к ним адвокатов. Здесь на лицо довольно существенное нарушение прав задержанных», — сказал Цзен.
Он объяснил, что формально журналисты не считаются задержанными, но фактических их свободу ограничили. Адвокаты пытаются попасть к главному редактору и реализовать его право на защиту и квалифицированную юридическую помощь.
Telegram-канал продолжает работать в штатном режиме и публиковать новости, в том числе по поводу происходящего, отметил Цзен.
Еще один юрист Baza в комментарии 360.ru также отметил, что силовики не предоставляют никакой информации.
«Все будет хорошо», — подчеркнул адвокат.